5 giochi simili a Little Nightmares: paura, enigmi e atmosfere spettrali

Mentre cresce l’attesa per Little Nightmares 3, i primi due puzzle game della saga si sono fatti ricordare per la loro atmosfera cupe e la loro capacità di farci rivivere, per l’appunto, dei piccoli incubi. Se avete amato questi due giochi dalle venature horror, eccone altri 5 che potrebbero piacervi.

Bendy And The Ink Machine

Bendy and the Ink Machine è un gioco survival horror noto per la sua miscela unica di personaggi dei cartoni animati e la sua caratteristica e inquietante atmosfera horror. Il gameplay combina elementi di esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimenti occasionali. Se amate i giochi velati di tensione, una narrazione dalle tinte fosche e l'interazione con l'ambiente, gli enigmi del gioco sapranno darvi soddisfazione e gli effetti sonori vi aiuteranno a sentirvi immersi in un mondo macabro e ostile.

Inside

Inside è un videogioco è un puzzle-platform 2D noto per la sua atmosfera tetra, onirica, terrificante, grazie al suo stile artistico semplice ma evocativo, tratteggiato da colori tenui. L'ambientazione condivide anche alcune somiglianze con Pale City di Little Nightmares 2 e anche questo gioco inizia in una foresta tutt’altro che accogliente. Inside non narra una storia nel senso tradizionale, piuttosto la dipinge e gli eventi che vediamo a schermo appaiono spesso vaghi e senza parole, giocando con le percezioni e le paure di ognuno. Nonostante un gameplay semplice, tutto può cambiare nei modi più inaspettati.

Limbo

Limbo è un popolare platform 2D a scorrimento laterale in cui potete vestire i panni di un ragazzo senza nome che si sveglia in una foresta, chiamata Limbo. Alla ricerca della sorella perduta, dovrà farsi strada attraverso creature e trappole di ogni tipo. Anche in questo caso, sarete chiamati a risolvere enigmi, celati all’interno di uno scenario dall’atmosfera agghiacciante e con meccaniche di gioco semplici ma coinvolgenti. La storia fa anche presa sulle emozioni, grazie anche a uno stile artistico molto riconoscibile.

Outer Wilds

Outer Wilds è un gioco di esplorazione nello spazio intriso di enigmi e una storia misteriosa. La trama si annoda in un loop temporale di 22 minuti e l’obiettivo è capire come spezzare il ciclo. La narrazione acquisisce così un ruolo focale e ogni enigma risolto è il tassello di un puzzle che va oltre i livelli stessi. Come Little Nightmares, è un vero e proprio puzzle game, con indizi da raccogliere e grattacapi da sbrogliare, e le vostre azioni si ripercuoteranno sulla storia. Bisognerà gestire bene il tempo e le risorse a propria disposizione per evitare che il timer raggiunga lo zero.

Hollow Knight

Hollow Knight è un gioco platform 2D in stile Metroidvania e, in quanto tale, presenta una grande mappa del mondo interconnessa che il giocatore può esplorare, anche se l'accesso ad alcune aree è spesso soggetto al raggiungimento di precisi requisiti. Offre una certa libertà di movimento, consentendo ai giocatori di concentrarsi maggiormente sull'esplorazione o di focalizzarsi di più sul combattimento. Ricco di contenuti, ha una sua identità ben definita; trama e gameplay (quest’ultimo vagamente ispirato ai souls) sanno accompagnarsi reciprocamente in un intrigante mosaico.

Quali di questi giochi conoscevate già? Sapevate che esiste una ricerca scientifica da cui è stato stilato l’elenco dei videogiochi horror più spaventosi?