5 giochi simili a Minecraft con grafica cubettosa da giocare subito

Arrivato nuovamente ad altissime vette grazie all’accoppiata vincente di cubetti e strategie con Minecraft Legends, l’universo dell'IP Mojang (poi passata nelle mani degli Xbox Studios) continua ad attrarre milioni di giocatori. Di anni da quel fatidico 2011 ne sono passati parecchi, ma la passione degli utenti non è mai tramontata.

Ciò nonostante, di esperienze che somigliano molto al progetto del marchio Xbox (in termini estetici o più prettamente ludici, a seconda dei casi) ve ne sono diverse. Siete alla ricerca di qualche avventura che richiama quella produzione lì? Allora ecco per voi un elenco di cinque giochi simili a Minecraft da recuperare.

Roblox

Iniziamo questa lista parlando di un fenomeno videoludico estremamente popolare: Roblox. Si tratta di un universo virtuale in continua espansione, basato sulla condivisione delle proprie creazioni con amici e con gli utenti di tutto il mondo. Milioni e milioni di persone, sin dal 2016, hanno preso parte all’avventura sviluppato e pubblicato dall’omonima azienda, complice anche la possibilità di iniziare a giocare senza costi aggiuntivi: il titolo è infatti disponibile gratuitamente su diverse piattaforme.

Terraria

Coetaneo di Minecraft e pubblicato sotto il vessillo di Re-Logic, Terraria è un gioco nel quale l’utente è chiamato a conoscere un vastissimo e divertentissimo mondo dall’evocativa grafica in stile 16 bit. “Scava, combatti, esplora, costruisci! Niente è impossibile in questo gioco d’avventura”. Ogni utente dovrà creare il proprio arsenale per combattere l’infinità di creature pericolose presenti in ogni angolo del pianeta, andando anche alla ricerca di ricchezze e di fortuna nel mondo di gioco sviluppato proceduralmente.

LEGO Worlds

Non possiamo parlare di esperienze videoludiche sandbox a cubetti senza citare LEGO Worlds, avventura importantissima nell’immaginario LEGO e per gli amanti dell’omonima azienda di giocattoli che ha intrattenuto adulti e bambini di ogni età per decenni. LEGO Worlds permette di esplorare paesaggi sterminati e di conoscere le innumerevoli sorprese di quel mondo mettendo a frutto la propria originalità con i mattoncini LEGO per creare grandi meraviglie a partire dal proprio estro creativo.

Guncraft

Ci avviciniamo alla conclusione dell’elenco dei cinque giochi simili a Minecraft citando il titolo sviluppato dai ragazzi di Exato Games Studio e pubblicato da Reverb Triple XP nell’agosto del 2013. Strizzando l’occhio all’immaginario collettivo decretato dall’avvento di Minecraft qualche anno prima, Guncraft è un’esperienza che unisce sandbox e sparatutto in un’esperienza perfetta per gli amanti della competizione online contro i giocatori di tutto il mondo.

Ogni utente può inoltre contribuire all’ampliamento della mole di contenuti creando mappe e arene per i deathmatch online, siano essi in single-player o a squadre. Guncraft offre diverse modalità di gioco, come “cattura la bandiera”, così da dar vita ad una competizione online senza precedenti.

BattleBit Remastered

Giungiamo alla fine di tale disamina parlando di BattleBit Remastered, l’FPS multigiocatore approdato nel giugno 2023 su Steam. Sviluppato e pubblicato da SgtOkiDoki, BattleBit Remastered supporta scontri online fino a 254 giocatori, i quali avvengono all’interno di mappe completamente distruttibili che incrementano di non poco conto il divertimento degli utenti di tutto il mondo. Accessibile in accesso anticipato, BattleBit Remastered è stato il fenomeno videoludico dell’inizio dell’estate del 2023, complice il riscontro più che positivo della community.

Si conclude così l’elenco dei cinque giochi simili a Minecraft, per quanto l’opera di Mojang rimanga unica nel proprio genere: basti pensare a quanto fatto da utenti come Chris DaCow che hanno ricreato l’universo dentro Minecraft, un gioco senza confini. Avete mai provato uno di questi titoli? In tal caso, vi invitiamo a dirci la vostra opinione qui sotto nei commenti.