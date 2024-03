5 giochi simili a Rise of the Ronin da giocare aspettando la nuova esclusiva PS5

Ormai manca poco al debutto di Rise of the Ronin, una delle principali esclusive PlayStation 5 della prima metà del 2024. Se siete in attesa di poter mettere le mani sul titolo Team Ninja, ecco alcuni giochi che potreste recuperare in queste settimane che ci separano dal day one.

Nioh

Uno dei modi migliori per ingannare l'attesa è sicuramente giocare i due Nioh, coppia di action RPG realizzati proprio dagli stessi sviluppatori di Rise of the Ronin. Sebbene i titoli in questione abbiano dinamiche di gameplay che possono essere definite soulslike, vi sono anche elementi che li rendono diversi rispetto alle produzioni FromSoftware. Una delle principali differenze consiste nella gestione del loot, che nei titoli Team Ninja ricorda quasi quella di un Diablo, visto che si raccolgono fiumi di bottino con caratteristiche randomiche. Non meno importante è il combat system, ricco di mosse speciali e tecniche uniche da utilizzare per avere la meglio su demoni e guerrieri umani davvero tosti da buttare giù.

Ghost of Tsushima

Se invece siete più intrigati dalla componente esplorativa di Rise of the Ronin, allora dovreste dare una possibilità a Ghost of Tsushima. Il gioco, ambientato nel Giappone feudale, mette gli utenti nei panni di un Jin Sakai, un abile guerriero che è in grado di affrontare i suoi nemici sia a viso aperto che silenziosamente, visto che molte situazioni di gioco possono essere risolte in modo furtivo. Uno degli aspetti più apprezzati del titolo Sucker Punch è l'esplorazione, visto che l'esclusiva Sony offre un open world denso di collezionabili, punti d'interesse e aree occupate dai nemici che vanno liberate.

Trek to Yomi

Chi adora i samurai e vorrebbe vivere un'esperienza diversa dal solito dovrebbe invece provare Trek to Yomi, un prodotto davvero originale. Si tratta di un gioco d'azione a scorrimento laterale ed interamente in bianco e nero. In questo action bidimensionale, pubblicato da Devolver Digital, si vestono i panni di Hiroki, un giovane spadaccino che, in seguito ad un evento che l'ha fortemente segnato, deve intraprendere un viaggio per sconfiggere coloro i quali potrebbero fare del male alle persone a cui tiene di più. Insomma, si tratta di un titolo diverso dal solito che, complice anche la sua breve durata, potrebbe essere perfetto da recuperare in attesa di Rise of the Ronin.

Like A Dragon Ishin

Se non siete alla ricerca del realismo a tutti i costi, potrebbe fare al caso vostro il recente Like A Dragon: Ishin, remake del vecchio Ryu ga Gotoku Ishin per PlayStation 3. Il gioco è ambientato nel periodo Edo e propone un gameplay più orientato all'azione come i vecchi capitoli della serie Ryu Ga Gotoku Studio. Proprio come tutti gli altri Yakuza, il gioco include numerosi elementi sopra le righe ed un sistema di combattimento action che prevede l'uso di svariate tipologie di lame. Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Like A Dragon Ishin.

Way of the Samurai

I fan del Giappone feudale dovrebbero provare almeno una volta a giocare un capitolo di Way of the Samurai, longeva serie firmata Acquire che è arrivata al quinto capitolo e propone un gameplay davvero unico nel suo genere. Ogni capitolo del brand, infatti, permette al giocatore di crearsi un samurai ed intraprendere un viaggio della durata di qualche giorno: in questo breve lasso di tempo è possibile scegliere con chi allearsi, apprendere nuove tecniche di combattimento e affrontare pericolosi nemici, per poi trasferire tutti i progressi nella run successiva al fine di vedere un altro dei numerosi finali disponibili. Purtroppo i primi due capitoli non sono giocabili se non da chi possiede una PlayStation 2, ma il terzo ed il quarto capitolo sono disponibili anche su PC tramite Steam.

