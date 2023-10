5 giochi simili a Skyrim che potrebbero piacervi: da The Witcher 3 a Dragon's Dogma

Sullo sfondo di una guerra civile, Skyrim è considerato un capolavoro fantasy grazie all’ampia gamma di contenuti che propone e alla dettagliata costruzione del suo mondo. Se aveste bisogno di soddisfare la vostra sete di avventura dopo aver concluso l’epico gioco di ruolo open-world di Bethesda, ecco cinque giochi che potrebbero piacervi.

The Witcher 3 Wild Hunt

The Witcher 3 Wild Hunt ha venduto oltre 50 milioni di copie. È un gioco di ruolo fantasy imperdibile e la sua ricca lore saprà catturarvi in breve tempo. Nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia, la nostra missione ci porterà a sgominare creature feroci, sciogliere intrighi politici e tantissimo altro ancora. Al pari di Skyrim, il gioco ci dà la possibilità di scegliere come vivere la nostra avventura in un’ambientazione open-world tutta da scoprire. Potremo immergere lo sguardo in magnifici scenari e affrontare missioni, sia di trama che secondarie, veramente ricche di bellezza e contenuto.

Dragon’s Dogma Dark Arisen

Dragon’s Dogma: Dark Arisen si presenta come un fantastico gioco di ruolo d’azione dark fantasy che non mancherete di apprezzare. Potrete personalizzare il vostro personaggio con un vasto editor di opzioni, per poi percorrere dungeon pericolosi e affrontare le creature più disparate. Ai combattimenti spettacolari si uniscono un’esplorazione e una trama altrettanto degni di nota. L’open world di Capcom condivide un elemento primario con Skyrim, i draghi, ma anche il combat system ci assomiglia, con specializzazioni tra cui scegliere e abilità da migliorare.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Zelda Tears of the Kingdom ha trainato i ricavi di Nintendo ed è il sequel di Breath of the Wild. Entrambi si prestano agli appassionati di Skyrim per il loro gameplay open-world e la loro esplorazione largamente sfaccettata. Nonostante BOTW e TOTK si somiglino, quest’ultimo introduce ulteriori novità da sperimentare. Per citare un esempio su tutti, il mondo di Hyrule è ancor più vivo che in passato, con nuove aree tutte da scoprire fra i cieli. In ogni caso, sono entrambi giochi che richiederanno centinaia di ore per essere portati a termine, un fattore che i fan di Skyrim apprezzeranno indubbiamente.

Divinity 2 Original Sins

Divinity 2 ha un’impronta action, molto hack-n-slash, con alcuni retaggi da Diablo e World of Warcraft. Per guadagnare più esperienza e sviluppare il proprio personaggio, bisognerà completare enigmi e missioni di vario genere, nonché sconfiggere i nemici. Con la sua ambientazione ricca di dettagli, nonostante non sia open-world, la varietà di scelte che il gioco mette a disposizione coinvolge il giocatore nel vivo della narrazione fra numerose possibili diramazioni. Proprio come Skyrim, inoltre, il mondo reagisce in modo diverso a seconda della razza del nostro protagonista.

Neverwinter

Per chi volesse sperimentare un MMORPG, anche Neverwinter merita di essere preso in considerazione da chi ha apprezzato Skyrim. Si tratta di un gioco di ruolo online basato su Dungeons and Dragons, ma non serve conoscere il franchise per giocarci. Il gioco consente di scegliere fra più classi diverse, ciascuna con le proprie peculiarità, e di potenziarle man mano che progrediamo con la storia. L’aspetto più appagante è che, se giocheremo in compagnia dei nostri amici, il divertimento sarà raddoppiato.