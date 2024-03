5 giochi simili a Stellar Blade da giocare per non annoiarsi fino al 26 aprile

Manca ancora qualche settimana al debutto di Stellar Blade, l'atteso action in terza persona che sta facendo parlare molto di sé a causa della bellezza della giovane protagonista. In attesa di poter combattere i nemici nei panni di Eve su PlayStation 5, vi proponiamo cinque giochi simili che potreste recuperare per ingannare l'attesa.

Devil May Cry 5

Quando si parla di stylish action, non si può non nominare Devil May Cry. La serie firmata Capcom è imperdibile per chiunque apprezzi il genere e voglia cimentarsi in un'avventura fatta di armi fuori di testa, combo spettacolari e personaggi iconici come Dante e Vergil. Complice anche il comparto tecnico ormai datato, non tutti potrebbero apprezzare i vecchi capitoli della serie, quindi vi suggeriamo di dare una possibilità a Devil May Cry 5, quinto episodio che vede la presenza di ben tre personaggi giocabili (quattro, se si considera la versione completa del DLC con Vergil), ciascuno caratterizzato dalle sue armi e da uno stile di gioco completamente diverso.

Bayonetta

Un altro stylish action che andrebbe provato assolutamente è Bayonetta. Si tratta di una serie composta da tre capitoli in cui la protagonista è la bellissima strega di Umbra che dà il nome al gioco e che, proprio come il buon Dante nel brand Capcom, può alternare l'utilizzo di armi da fuoco a strumenti corpo a corpo per cimentarsi in coreografiche combinazioni di attacchi che prevedono persino l'utilizzo di magia. Se avete Nintendo Switch, non possiamo che suggerirvi di giocare tutta d'un fiato l'intera trilogia, altrimenti dovrete accontentarvi di completare il primo capitolo (l'unico disponibile su tutte le piattaforme).

Ninja Gaiden

Magari non è lo stylish action adatto per chi si sta avvicinando al genere per la prima volta, ma Ninja Gaiden (ovviamente ci stiamo riferendo ai primi due capitoli 3D) va assolutamente giocato da qualsiasi appassionato di giochi d'azione. Caratterizzato da una difficoltà molto elevata, la serie Team Ninja richiede riflessi fulminei e una certa abilità nella realizzazione delle combo, attraverso le quali Ryu Hayabusa può fare a fettine gli avversari mediante l'ausilio di falci, artigli, katane e altri elementi del suo ricco arsenale. Chiunque fosse interessato a recuperare la serie, può farlo grazie alla recente Master Collection, che include la versione Sigma dei primi due episodi e Razor's Edge (il meno riuscito della trilogia) e fa parte del catalogo di Xbox Game Pass. Per approfondire ecco la recensione di Ninja Gaiden Master Collection.

Soulstice

Chi è un giocatore accanito di stylish action avrà quasi sicuramente giocato tutte le serie citate sopra, ma potrebbe non conoscere Soulstice, un prodotto tutto italiano. Si tratta infatti di un action firmato Forge Reply che viene spesso associato a Berserk per via di alcuni punti di contatto tra lo stile del gioco e quello del capolavoro del compianto Kentaro Miura. Il titolo ha come protagoniste le sorelle Briar e Lute: una si controlla direttamente poiché ha una forma fisica, l'altra è invece uno spirito dai poteri mistici che è legato alla sorella e contribuisce attivamente ad eliminare i nemici nei combattimenti. Se ancora non l'avete giocato, sappiate che Soulstice è anche incluso nel catalogo dei giochi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra/Premium, anche in versione PS5. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Soulstice.

Metal Gear Rising Revengeance

Se amate l'azione spettacolare, allora dovete assolutamente recuperare Metal Gear Rising: Revengeance, lo spin-off della serie creata da Hideo Kojima in cui il protagonista è Raiden. Il gioco, che si svolge dopo gli eventi di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, permette ai giocatori di imbracciare la katana del ninja-cyborg per fare letteralmente a pezzi qualsiasi cosa. Oltre ad essere un action a base di combo degne di nota, il gioco vanta un sistema attraverso il quale si possono fare a pezzi sia i nemici che gli elementi dello scenario: il motore fisico tiene conto dell'impatto della lama sull'oggetto e lo distrugge in maniera credibile. Insomma, un motivo in più per provarlo.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.