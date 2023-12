5 giochi single player epici usciti su Xbox Game Pass nel 2023

Vi siete appena abbonati a Xbox Game Pass e non sapete con cosa iniziare a giocare? Nessun problema, poiché stiamo per proporvi cinque titoli single player da provare assolutamente tra quelli arrivati nel catalogo durante il 2023.

Starfield

All’interno di questo elenco non potevamo assolutamente non inserire Starfield, la più importante esclusiva degli Xbox Game Studios arrivata nel corso dell’anno. L’ultima fatica di Bethesda è un’avvincente epopea ambientata nello spazio in cui il giocatore può esplorare pianeti, diventare un pirata spaziale, andare a caccia di manufatti alieni o dedicarsi al trasporto merci. Per approfondire ecco la recensione di Starfield.

Dead Space Remake

Altro titolo imperdibile per gli amanti dei single player è Dead Space Remake, ossia il rifacimento del leggendario survival horror firmato Visceral Games ad opera di EA Motive. Il gioco non è un semplice remake, poiché oltre ad un comparto grafico moderno include anche numerose migliorie sul fronte del gameplay e una tecnologia legata al sonoro che rende l’esperienza ancor più terrificante, come confermato anche nella nostra recensione di Dead Space Remake.

Atomic Heart

Chi ha apprezzato BioShock, invece, non può perdersi per nulla al mondo Atomic Heart. Il gioco ci catapulta in una versione alternativa dell’Unione Sovietica degli anni ’50 che ha fatto passi da gigante in campo tecnologico e ha dato vita ad isole fluttuanti in cui i robot sono la normalità. Qualcosa però andrà storto e il nostro protagonista dovrà attraversare un inferno di androidi e mostruosità robotiche di ogni genere per porre fine ad un incubo.

Hi-Fi Rush

Arrivato con la sempre apprezzata tecnica dello shadow drop (che di recente è stata utilizzata per il lancio di The Finals), questo titolo firmato Tango Gameworks approdò su PC e Xbox al termine del Bethesda e Xbox Developer Direct del gennaio 2023. Il titolo in questione è un coloratissimo action in terza persona in cui il protagonista, Chai, deve combattere a ritmo di musica i perfidi membri della Vandelay Technologies.

Lies of P

A chiudere la lista troviamo uno dei soulslike più apprezzati di sempre, ossia Lies of P. Il titolo Neowiz Games racconta una versione alternativa della storia di Pinocchio e lo fa attraverso un prodotto fortemente ispirato a Bloodborne che non disdegna qualche meccanica mai vista nelle produzioni FromSoftware, come quella legata alla possibilità di costruire le armi e personalizzarle in svariati modi. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Lies of P.