5 giochi di Street Fighter da giocare assolutamente aspettando Street Fighter 6

Il debutto di Street Fighter 6 è ormai imminente: dal 2 giugno 2023 i giocatori PC, Xbox Series X/S e console PlayStation potranno godersi la versione completa del nuovo episodio dello storico Picchiaduro Capcom. Ma perché non ingannare l'attesa con alcuni dei migliori Street Fighter passati?

Oltre a leggervi il nostro provato di Street Fighter 6 così da scoprirne più a fondo ogni particolarità, di seguito vi suggeriamo 5 titoli di Street Fighter che meritano assolutamente di essere giocati (o rigiocati) così da farsi trovare pronti e motivati per il nuovo episodio: considerata la conclusione dell'open beta di Street Fighter 6, i vecchi capitoli sono pronti per tenerci compagnia fino al 2 giugno.

Super Street Fighter II Turbo

Dal passato con furore: la versione migliore e più amata dello storico secondo capitolo è un sempreverde a cui si fa sempre ritorno con grande piacere. Fatto di un cast di personaggi iconici, una giocabilità immediata e una veste audiovisiva intramontabile, Street Fighter II resta un Picchiaduro immortale che saprà regalare grandi soddisfazioni ai nostalgici ed agli amanti del retrogaming, soprattutto nella sua edizione Super Turbo.

Street Fighter Alpha 3

Ultimo episodio della serie prequel Street Fighter Alpha, il terzo gioco è il più ricco e completo in termini di contenuti, lottatori giocabili e cura in ambito grafico e sonoro. Street Fighter Alpha 3 viene inoltre considerato uno dei giochi migliori dell'intero franchise, riconosciuto ancora adesso come un simbolo dei Picchiaduro 2D e giocabilissimo ancora adesso a distanza di anni.

Street Fighter III: Third Strike

Proprio come Street Fighter Alpha 3, anche Street Fighter III: Third Strike si può considerare uno dei nomi per eccellenza del suo genere di appartenenza. Versione definitiva del terzo episodio, Third Strike raggiunge tecnicismi e profondità come mai fatto in precedenza dal brand, arricchendo ulteriormente il roster e regalando battaglie mozzafiato. Ed una volta padroneggiata la meccanica del parry, diventa impossibile staccarsene.

Ultra Street Fighter IV

L'ultima versione dell'apprezzato Street Fighter IV gli consente di toccare l'apice a livello di contenuti e di giocabilità. Un roster ricchissimo ed una giocabilità eccezionale rendono Ultra Street Fighter IV perfetto sia per i veterani che per i neofiti, che si ritroveranno immersi in un gioco ricco di tecnicismi, ma con una curva d'apprendimento adatta per tutti. Forse la scelta ideale con cui intrattenersi in attesa di Street Fighter 6.

Street Fighter V Champion Edition

Arriviamo alla più recente attualità, con un gioco ancora molto giocato dalla community nonostante il suo successore sia ormai vicinissimo. E proprio per questo Street Fighter V merita di essere tenuto ancora per un po' all'interno dei vostri sistemi, soprattutto installando tutti i contenuti pubblicati negli anni da Capcom. Che si tratti di intrattenersi con le modalità single player, oppure in rete con altri giocatori sparsi per tutto il mondo, il quinto capitolo ha ancora qualche cartuccia da sparare prima di lasciare il posto al nuovo arrivato.