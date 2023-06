5 giochi da tenere d'occhio tra quelli visti al Future Games Show

Pur senza la presenza di grossi nomi, il Future Games Show 2023 è stato uno spettacolo denso di produzioni interessanti, le quali sono state mostrate al pubblico per la prima volta o sono tornate sugli schermi dopo un periodo di silenzio.

Visto l'elevato numero di progetti che si sono susseguiti nell'ora e mezza di durata dello spettacolo, abbiamo deciso di selezionare i cinque giochi che più meritano l'attenzione dei videogiocatori e che andrebbero tenuti d'occhio nel corso dei prossimi mesi.

Per chi volesse invece recuperare ogni singolo titolo mostrato sul palco dello show, sulle nostre pagine è disponibile il riassunto del Future Games Show 2023.

The Last Faith

Non si tratta di un titolo sconosciuto, ma non potevamo certo escluderlo nella nostra personale top 5 dei giochi mostrati al Future Games Show 2023. The Last Faith è da sempre uno dei giochi ispirati a Bloodborne – il team di sviluppo non ne ha mai fatto un segreto – più interessanti tra quelli in circolazione. Si tratta di un action bidimensionale con, il tutto condito da unaIl risultato sembra avere svariati punti di contatto con Blasphemous, il violento e criptico gioco firmato The Game Kitchen che con The Last Faith condivide anche lo, realizzate a mano ed animate dagli artisti di, così da poter apprezzare ancor più nel dettaglio le creature che popolano il mondo di gioco e lo stesso protagonista. A tal proposito, l'ultimo trailer ha permesso non solo di avere un ulteriore assaggio del bestiario che troveremo adnella versione finale, ma anche di scoprire alcuni dei giocattoli in dotazione al cacciatore, che disporrà quindi di un variegato arsenale per massacrare chi ne ostacolerà il cammino.

Headbangers Rhythm Royale

E se Fall Guys Ultimate Knockout avesse come protagonisti dei buffi piccioni e si basasse su mini-giochi musicali? Headbangers Rhythm Royale è esattamente la risposta a questa domanda e non possiamo evitare di premiare il team di sviluppo anche solo per l'Del tutto privo di scene di gameplay, il filmato in questione è rappresentato da 80 folli secondi in cui orde di piccioni stilizzati e stravaganti - sono tutti unici per via dell'uso di parrucche ed abiti ai limiti del ridicolo - si esibiscono in un canto che definiremmo quasi ipnotico. Osservando le prime immagini del titolo firmatosu Steam, sembrerebbe che l'ilarità che caratterizza il reveal trailer permei l'intera produzione e non vediamo l'ora di cimentarci nelleche vedranno un solo ed unico piccione su 30 partecipanti arrivare sino alla fine.

Luto

Adurante il Future Games Show 2023 abbiamo assistito ai trailer di svariate produzioni horror, incluso il filmato dedicato alla storia di Layers of Fear . Fra questi, però, il gioco che più ci ha colpito è stato Luto di Broken Bird Games. Si tratta di unche è interamente ambientato nella casa del protagonista, che in più di un'occasione durante il trailer, l'ormai leggendaria demo di Silent Hills ad opera di Hideo Kojima.Tutto sembrerebbe ruotare intorno alla figura di questo misterioso uomo che, per qualche strana ragione, èe durante i suoi tentativi di fuga si ritrova a dover assistere a scene terrificanti e a superare prove particolarmente ardue che però, da quanto visto, non coinvolgono mostri o altre creature.Che sia tutto nella testa del protagonista? In attesa di poter dare una risposta a questa domanda giocando la versione completa di Lute, in uscita su PC e console di ultima generazione Sony e Microsoft, vi ricordiamo che è già possibile provare una

The Precinct

A far leva sulla nostalgia è invece The Precinct, un prodotto che si ispira in maniera lapalissiana ai, quelli precedenti al passaggio alle tre dimensioni. Siamo infatti di fronte ad una sorta di rivisitazione in chiave moderna dei vecchi GTA, visto che in questo caso la visuale è isometrica e non dall'alto, senza contare che il comparto grafico non sembra fare particolari rinunce.Ad essere invece completamente diversi rispetto ai titoli che hanno dato il via alla serie multimilionaria di Rockstar Games sono la trama ed il setting:ed il protagonista è l', un novellino fresco d'accademia che si ritrova a dover tenere a bada la criminalità organizzata della citta di Aveno. La lotta al crimine sarà parecchio movimentata e, come si può già notare dal trailer, l'avventura sandbox e a tinte noir sarà piena zeppa discenografici, esaltati anche da un certo grado d'interazione con lo scenario.

The Spirit of the Samurai

Non è così difficile comprendere la ragione per cui The Spirit of the Samurai è stato lasciato per ultimto tra gli annunci del Future Games Show. Questoci porta in una, in cui un pericoloso Oni con la sua armata di tengu stanno seminando morte e distruzione fra i villaggi.L'unica speranza per sconfiggere questa minaccia è un insolito trio formato dal, une il. I tre si alterneranno in un'avventura in stilee con un sistema diche li condurrà fino alle porte del castello del demone, probabilmente il boss finale. Ciò che rende The Spirit of the Samurai un prodotto interessante non è il sempre ben accetto setting orientale, ma la tecnica utilizzata per animare i personaggi sia in game che durante le sequenze d'intermezzo:e questa peculiare scelta di design dà un tocco di originalità alla produzione.