5 giochi Ubisoft in arrivo su mobile, da Assassin's Creed a Rainbow Six

Superato l'evento Ubisoft Forward di settembre 2022, è evidente che la software house francese stia ponendo un focus importante sul mondo del mobile gaming. Di seguito diamo un'occhiata a 5 titoli Ubisoft in arrivo su dispositivi mobili.

Assassin's Creed Codename Jade

L'annuncio che non esattamente tutti si aspettavano durante l'Ubisoft Forward è quello di un Assassin's Creed tripla AAA per mobile, tra l'altro ambientato in Cina e con struttura open world. La possibilità di creare un personaggio personalizzato e sfruttare meccaniche come il parkour ed esplorare l'Antica Cina potrebbero rivelarsi intriganti. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra anteprima su Assassin's Creed Codename Jade. Al termine del trailer ufficiale si legge semplicemente che la produzione è "presto in arrivo su mobile".

Tom Clancy's Rainbow Six Mobile

Giocare a una versione per smartphone e tablet di Tom Clancy's Rainbow Six Siege? A breve sarà possibile, in quanto sta per arrivare Tom Clancy's Rainbow Six Mobile. Per quest'ultimo sono aperte le registrazioni per la fase di closed beta. Si fa riferimento a un titolo che non vuole scendere a troppi compromessi lato meccaniche, dunque a breve su Android e iOS sarà possibile usufruire della ben nota esperienza offerta dallo sparatutto tattico. Il lancio del gioco è previsto per il 2022. Potreste voler dare un'occhiata alla nostra anteprima di Rainbow Six Mobile.

Valiant Hearts 2

Nel corso del succitato evento Ubisoft Forward, è stato svelato l'arrivo di un nuovo capitolo di Valiant Hearts su Netflix. Si fa riferimento alla sezione Giochi del popolare servizio, dunque a un titolo mobile, sequel dell'interessante Valiant Hearts: The Great War uscito nel 2014. Valiant Hearts 2 arriverà a gennaio 2023, dunque bisognerà ancora attendere un po' di tempo, ma si tratta sicuramente di un accadimento intrigante per il settore.

The Mighty Quest for Epic Loot

Un altro sequel in arrivo su mobile e relativo sempre alla partnership con Netflix è il nuovo The Mighty Quest for Epic Loot. Si dovrebbe puntare su elevata rigiocabilità e meccaniche roguelike, anche se in realtà su questi titoli legati a Netflix non sono al momento state rilasciate molte informazioni. Il gioco arriverà in seguito al succitato Valiant Hearts 2. Se volete approfondire il predecessore, su queste pagine trovare la nostra prova dell'originale The Mighty Quest for Epic Loot.

Tom Clancy's The Division Resurgence

Non va poi dimenticato The Division Resurgence, che attualmente è in fase di closed beta. Si tratta di uno spin-off della serie, che includerà una storia canonica ambientata in seguito alla liberazione di Manhattan legata al secondo capitolo. Non mancano sezione PvP e Zona Nera: se siete interessati, potete approfondire il tutto mediante la nostra anteprima di The Division Resurgence.