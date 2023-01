5 giochi in uscita nel 2023 che non potete proprio perdervi

Il 2023 si prospetta come un anno certamente ricco in ambito videoludico. Tanti sono infatti i titoli di spicco in arrivo sulle maggiori piattaforme, tra attesi ritorni, nuovi franchise ad alto budget e indie dal grandi fascino. Dopo avervi elencato le esclusive più attese del 2023, abbiamo selezionato 5 tra i titoli in uscita quest'anno che aspettiamo particolarmente e intendiamo tenere d'occhio.

Si tratta ovviamente di una selezione che non intende in alcun modo essere oggettiva ed è basata esclusivamente sulle preferenze personali di chi scrive. Senza indugiare oltre, vi lasciamo allora alla lista delle opere in arrivo.



Oxenfree II Lost Signals

Dead Space Remake

Lies Of P

Alan Wake 2

Hogwarts Legacy

Sbarcato nel 2016 su console, PC e mobile, il primo capitolo di questo franchise è diventato in poco tempodel settore. Si tratta di un'avventura dinamica che parte dalle semplici premesse dei teen horror anni '90 - un gruppo di ragazzi in una location macabra e solitaria - per poi aprire le porte al sovrannaturale, impostando la trama sulle solide basi di un sistema di scelte che vi permetterà di scrivere unLe qualità ludico-narrative di questa produzione, che non disdegna tra l'altro temi come l'eterno ritorno e la ciclicità del tempo, sono state così apprezzate da spingere il team di Night School Studio a dar vita a un sequel. OXENFREE II: Lost Signals ripartirà dagli elementi cardine del precedente capitolo, arricchendo però il gameplay con nuove soluzioni come la possibilità di. Quanto alla trama, sappiamo che questa nuova produzione si concentrerà su un inedito cast di protagonisti e introdurrà, nel contempo, i malvagi adepti del culto dell'Ascendenza, il cui obiettivo è quello di aprire nuove fratture dimensionali. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra anteprima di OXENFREE II Il remake di Dead Space è sicuramente un, che non si limiterà a confrontarsi con un titolo simbolo dell'horror videoludico recente, ma proverà addirittura a superarlo. Gli sviluppatori di EA Motive hanno ricostruito le ambientazioni dell'originale con un, arricchendo poi l'intera esperienza ludica con una serie di nuovi contenuti.Le sezioni di esplorazione ad esempio saranno rese più imprevedibili dalla presenza dell', un insieme di algoritmi che, sulla base delle abitudini del giocatore, provvederà poi a concertare delle situazioni di gioco personalizzate con il compito di mantenere un livello di tensione soddisfacente - nella nostra prova di Dead Space Remake siamo stati attaccati persino durante l'apertura dell'inventario. Il titolo sarà inoltree contemplerà diverse migliorie alla giocabilità basate sul feedback della community. Ma Dead Space Remake sarà davvero all'altezza dell'originale? Non ci resta che aspettare il 27 gennaio 2023 per scoprirlo.Lies Of P è un titolo assolutamente unico nel suo genere. Partendo dal capolavoro di Carlo Collodi, il team di Neowiz Games ha partorito unin cui il giocatore, facendosi strada tra i nemici a suon di spada e gadget accattivanti, dovrà aiutare Pinocchio a compiere il suo destino.Sin dal suo annuncio, la produzione targata Neowiz Games ha fatto molto parlare di sé per la sua, supportata da un comparto grafico solido e spettacolare, così come per il suo gameplaydi Dark Soulsiana memoria. L'uscita di questo titolo è fissata per il 2023 in data imprecisata. Nel frattempo, però, potete ingannare l'attesa consultando il provato di Lies Of P realizzato dalla nostra redazione.Il primo Alan Wake, arrivato sugli scaffali dei negozi nel maggio del 2010, ci metteva nei panni dell'omonimo scrittore, impegnato nella ricerca della moglie scomparsa durante una vacanza. Dodici anni dopo, la serie targata Remedy Entertainment è pronta a tornare con un attesissimoCosa aspettarci allora da Alan Wake 2? In base alle informazioni condivise dagli sviluppatori, sappiamo che il titolo avrà una, e proporrà al giocatore una trama molto più stratificata del predecessore, che ci auguriamo possa essere impreziosita dafrutto delle possibilità offerte dalle console di attuale generazione. Per adesso l'uscita di Alan Wake 2 è fissata per un generico 2023. Tuttavia i piani alti di Remedy hanno assicurato che i lavori procedono speditamente e che il titolo vedrà la luce entro la fine dell'anno.Il 10 febbraio 2023 vedremo l'esordio della versione current-gen di Hogwarts Legacy, attesissimo gioco di ruolo legato al Wizarding World. Il titolo di Avalanche Software presenterà una, ovvero 100 anni prima degli eventi della Harry Potter saga, e ci farà vestire i panni di uno studente di Hogwarts il cui destino è legato a doppio filo a una misteriosa minaccia che incombe sul mondo magico.Hogwarts Legacy è tutto ciò che i fan del mago più famoso del mondo potrebbero chiedere. Oltre a poter personalizzare il proprio avatar e, questo titolo ci permetterà di immergerci in una esperienza davvero profonda dal punto di vista delle possibilità di gameplay. Saremo infatti liberi di frequentare le lezioni, stringere amicizia con altri studenti, sfrecciare in sella alla propria scopa o persino. Si prospetta insomma un'opera imperdibile per gli amanti del mondo magico, ma non solo. Per saperne di più, vi basterà consultare il nostro speciale su Hogwarts Legacy