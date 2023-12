5 giochi usciti nel 2023 ignorati e dimenticati troppo in fretta

Ogni mese siamo invasi da decine di nuovi giochi ed è purtroppo sin troppo facile ignorare giochi di assoluto spessore. Per rimediare, vi proponiamo cinque giochi interessanti usciti nel 2023 ma scomparsi rapidamente dai radar, a fine anno però le nuove uscite si diradano e non esiste periodo migliore per recuperarli.

Valiant Hearts Coming Home

Uscito in esclusiva su piattaforme mobile per gli abbonati Netflix, Valiant Hearts Coming Home è il sequel di Valiant Hearts The Great War, uno dei giochi Ubisoft più acclamati di sempre. Non è perfetto e il gameplay non è del tutto a fuoco, ma Coming Home può contare su una estetica di sicuro impatto e su una narrazione di alto profilo. Per saperne di più ecco la recensione di Valiant Hearts Coming Home.

Like A Dragon Ishin

Uscito forse in un periodo sbagliato, Ishin è stato ignorato dal grande pubblico ed è un vero peccato. Il remake del gioco uscito nel 2014 porta il mondo di Like A Dragon nel Giappone feudale, uno scenario di grande fascino. Ishin include anche nuovi contenuti oltre a presentare, ovviamente, un comparto tecnico aggiornato: vi abbiamo incuriosito? Recuperate la recensione di Like A Dragon Ishin.

Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon

No, in Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon non si spara di continuo e forse questo ha penalizzato il gioco di PlatinumGames. Un titolo lontano dalle origini della serie, un'avventura action platform poetica e magica, giocabile anche in co-op e persino tradotta in italiano. Non avete scuse per non giocarci! Per approfondire, la recensione di Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon è a portata di clic.

Planet Of Lana

Artisticamente delizioso, Planet of Lana è un gioco che non dovreste lasciarvi scappare se amate le avventure narrative ad alto impatto. Elementi puzzle e platform arricchiscono l'offerta di una produzione che dura effettivamente poco (circa sei ore) ma che non si pianterà dritta nella vostra mente per non uscire mai più. Scoprite tutto nella recensione di Planet of Lana.

Remnant 2

Sequel di Remnant From the Ashes, Remnant 2 non è un seguito perfetto, anzi, tuttavia ha preso quanto di buono fatto dal suo predecessore e lo ha migliorato notevolmente. Uno sparatutto con elementi procedurali giocabile anche (sopratutto!) in co-op, che risente forse di una direzione artistica non troppo ispirata. Volete provarlo? Lo trovate su Game Pass, e ovviamente non dimenticate di leggere la recensione di Remnant 2.