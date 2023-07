5 giochi usciti nel 2023 passati inosservati da giocare assolutamente in estate

Quanti giochi di successo sono usciti in questi primi sei mesi del 2023? Tantissimi: da Dead Space a Resident Evil 4 Remake passando per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Diablo 4, Street Fighter 6 e Star Wars Jedi Survivor. E quanti invece sono passati inosservati? Purtroppo, molti.

Non è un mistero che giochi meno in vista, seppur meritevoli, finiscano per essere oscurati dai grandi blockbuster, vendendo meno del previsto e scomparendo rapidamente dai radar. Per fortuna l'estate serve anche a questo, ovvero a mettersi in pari con il backlog: le nuove uscite si fanno più diradate a luglio e fino alla prima metà di agosto, dunque avete tutto il tempo per recuperare questi giochi che probabilmente vi siete persi nei mesi scorsi.

LEGO 2K Drive

Theatrhythm Final Bar Line

Like A Dragon Ishin

Octopath Traveler 2

Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon

. Purtroppo il gioco è scomparso rapidamente dalle classifiche ed è un vero peccato perché come testimoniato anche nella nostra recensione di LEGO 2K Drive , il racing arcade a base di mattoncini è davvero molto divertente e particolarmente ispirato, con numerose opzioni di personalizzazione e un gameplay che da il meglio di se in multiplayer.Perfetto per le pazze serate con gli amici.Altro titolo che avrebbe meritato maggior visibilità (probabilmente la finestra di lancio affollatissima non ha aiutato) è Theatrhythm Final Bar Line di Square Enix, gioco musicale con i brani della serie Final Fantasy (e non solo).Theatrhythm Final Bar Line è un gioco perfetto per la spiaggia, ideale da giocare su Nintendo Switch, se avete voglia di divertirvi a ritmo di musica e siete fan di Final Fantasy,Per anni la community ha chiesto a gran voce una localizzazione di Yakuza Ishin!, gioco uscito nel 2014 su PS3 e PS4. Dopo una lunga attesa finalmente arriva in Occidente e... viene ignorato.Un vero peccato. Like A Dragon Ishin è la riedizione dello spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale, in patria il titolo ha riscosso un notevole successo ma non è mai giunto in Europa e Nord America, almeno fino ad oggi, in una versione tecnicamente aggiornata e con un gameplay maggiormente rifinito. Da giocare aspettando Like a Dragon Infinite Wealth e Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Per saperne di più ecco la recensione di Like A Dragon Ishin Il primo Octopath Traveler è diventato un piccolo cult, grazie anche allo stile artistico in Pixel Art che richiamava capolavori del passato usciti su SNES come Final Fantasy 6, Chrono Trigger e Dragon Quest V e VI.e il gioco è passato del tutto inosservato, ma come detto l'estate è la stagione giusta per i recuperi, se amate il genere non resterete delusi, garantito.Non c'è stato grande hype per questo spin-off di Bayonetta, eppure Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon , sicuramente diverso rispetto a quanto abbiamo visto nella trilogia della strega di Platinum, ma non per questo meno interessante.Un gioco dal forte stampo narrativo, meno incentrato sull'azione e più sull'esplorazione, con una estetica decisamente affascinante.