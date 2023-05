5 giochi veramente brutti usciti su PlayStation 2

Su queste pagine vi abbiamo parlato spesso dei migliori giochi PS2, dei giochi PlayStation 2 con una grafica incredibile e in generale dei giochi più belli per la console Sony a 128-bit.

Questa volta vogliamo invece soffermarci su giochi brutti... non necessariamente i più brutti in assoluto, ma siamo sicuri che alcuni di voi avranno gli incubi ricordando questi titoli.

Final Fight Streetwise

Final Fight Streetwise avrebbe dovuto portare la saga di Final Fight nel mondo delle tre dimensioni. Obiettivo raggiunto? Decisamente no, uscito nel 2006, il gioco presentava un comparto tecnico piuttosto arretrato e un gameplay legnoso che nulla (o quasi) aveva a che spartite con il mitico picchiaduro a scorrimento della casa di Osaka. Un fallimento su tutta la linea, purtroppo.

Catwoman

D'accordo, anche il film con Halle Berry era brutto e il videogioco in un certo senso tiene fede alla pellicola. Un gioco d'azione e avventura piuttosto generico con meccaniche datate e un comparto tecnico di basso livello, il tutto con la skin di Catwoman applicata su un modello poligonale. Fine dei giochi.

GoDai Elemental Force

Sviluppato e pubblicato da 3DO (publisher all'epoca noto per la serie Army Man), GoDai è un terribile gioco d'azione fantasy in terza persona con magie e combattimenti corpo a corpo. Per quanto la premessa fosse interessante, qualcosa non ha funzionato e il gameplay sembra rotto in più punti, per non parlare del comparto tecnico pieno di problemi e della direzione artistica poco ispirata.

Crazy Frog Racer

La Rana Pazza andava forte nel 2005 e qualcuno pensò di sviluppare un videogioco (anzi, più di uno in realtà) dedicato a questo fastidioso fenomeno musicale. Crazy Frog Racer è un gioco di corse che non funziona (le collisioni sono tremende) con le canzoni della Rana Pazza in sottofondo... che gioia! Nonostante la tiepida accoglienza, nel 2006 è uscito un sequel, Crazy Frog Racer 2, altrettanto tremendo.

Bad Boys Miami Takedown

Conosciuto come Bad Boys II in Europa, si tratta di un tie-in del film omonimo uscito nel 2004, banalmente un clone di GTA 3 con una grafica orribile e un gameplay ridotto ai minimi storici. Poco ispirato e con un gameplay poco convincente, Bad Boys II è il classico gioco che sfrutta il nome di un pellicola di richiamo per vendere.