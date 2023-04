5 giochi che vogliamo assolutamente rivedere questa estate con trailer o gameplay

L'estate è forse la stagione più interessante per i videogiocatori grazie alla valanga di annunci che arrivano dai grandi publisher: l'E3 2023 è stato cancellato ma la Summer Game Fest e la Gamescom si terranno regolarmente, insieme ad una serie di appuntamenti come Xbox Showcase e Nintendo LIVE, senza dimenticare il Tokyo Game Show a settembre.

Proprio per questo abbiamo deciso di stilare una lista di cinque giochi scomparsi dai radar e che vorremmo assolutamente (ri)vedere in azione nei prossimi mesi.

Pragmata

Illustre scomparso, annunciato nel 2020 e atteso per il 2022, il gioco è stato poi rinviato e dovrebbe uscire quest'anno. Dovrebbe, in teoria, perché ancora non sappiamo assolutamente nulla su questo misterioso progetto di Capcom...

Elden Ring Shadow of Erdtree

Il primo DLC di Elden Ring è stato annunciato a febbraio e la speranza è che possa uscire nel corso dell'autunno, tra ottobre e novembre. Se così fosse, Shadow of Erdtree sarà sicuramente uno dei protagonisti della calda estate dei videogiochi.

Final Fantasy VII Rebirth

Eh già... sappiamo che la seconda parte di Final Fantasy VII Remake è in fase di sviluppo, ma a parte questo, buio totale. Con ogni probabilità Square Enix preferisce prima lanciare Final Fantasy 16 e solo in seguito far partire la comunicazione legata a Final Fantasy VII Rebirth. Lecito, speriamo di saperne di più (al massimo) durante il Tokyo Game Show di settembre.

Kingdom Hearts 4

Annunciato con un teaser ad aprile 2022, Kingdom Hearts 4 è scomparso velocemente dal nostro orizzonte ma inutile dire che noi speriamo di saperne qualcosa di più alla Summer Game Fest o ad un qualsiasi altro evento dei prossimi mesi. Non sappiamo se Square Enix ci accontenterà, ma sperare non costa nulla...

Indiana Jones

Era il lontano gennaio 2021 quando LucasFilms annunciava una collaborazione con Bethesda per dare vita ad un nuovo videogioco di Indiana Jones. Si pensava ad un lancio in contemporanea con Indiana Jones e il Quadrante del Destino ma evidentemente così non sarà dal momento che del gioco di MachineGames (autori di Wolfenstein The New Order e The New Colossus) non abbiamo visto nemmeno un teaser trailer o una singola immagine. Il 2023 potrebbe essere l'anno giusto per la presentazione.