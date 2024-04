5 giochi che vogliamo vedere al PlayStation Showcase: da Ghost of Tsushima 2 a Wolverine

Iniziano a diffondersi i rumor su un PlayStation Showcase a maggio 2024, con Sony che sembra stia preparando il suo prossimo grande appuntamento volto a rivelare più dettagli sul futuro di PlayStation 5.

Ancora non sappiamo quando si svolgerà l'evento non essendoci al momento annunci ufficiali dal colosso giapponese, in ogni caso ci sono giochi che speriamo di poter vedere all'evento. Chiaro, è estremamente difficile che possano esserci tutti, ma sognare non costa nulla: ecco 5 giochi che vogliamo vedere al prossimo PlayStation Showcase:

Ghost of Tsushima 2

Sappiamo con certezza che Sucker Punch sta lavorando a un Action open world, descrizione che combacia con la sua ultima produzione, Ghost of Tsushima. Considerato che il primo episodio è originariamente divenuto realtà su PS4 nel luglio del 2020, i tempi potrebbero essere maturi per l'annuncio di Ghost of Tsushima 2 attraverso anche solo un teaser trailer. E il PlayStation Showcase potrebbe essere il giusto palcoscenico per un simile reveal.

Horizon Multiplayer

Dopo aver concluso i lavori su Horizon Forbidden West ed aver pubblicato l'espansione Burning Shores, Guerrilla Games non ha certo intenzione di mettere da parte la sua serie di successo e, anzi, intende portarla avanti attraverso progetti multipli. E se per Horizon 3 è forse ancora troppo presto, lo studio olandese è anche alle prese con uno spin-off multiplayer sempre ambientato nell'universo narrativo della saga di Aloy. Ecco, magari un piccolo spazio potrebbe esserci per Horizon Multiplayer, perché no?

Marvel's Wolverine

Annunciato nel 2021 assieme a Marvel's Spider-Man 2 attraverso un breve teaser trailer, Marvel's Wolverine ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo e da allora le informazioni sul gioco sono state molto limitate. Tuttavia, con Marvel's Spider-Man 2 divenuto realtà nell'ottobre del 2023, è probabile che Insomniac Games inizi a dare maggior priorità all'avventura con protagonista Wolverine. Certo, l'ultimo gioco di Spider-Man dovrebbe ricevere dei DLC nel prossimo futuro, ma la speranza è che durante il prossimo Showcase arrivino nuove informazioni concrete sul prossimo progetto dello studio californiano, rimasto in ombra fin troppo a lungo.

Il nuovo gioco Naughty Dog

Neil Druckmann ha più volte affermato che Naughty Dog è alle prese con progetti multipli in questo momento, e non per forza collegati al franchise di The Last of Us. Da tempo si parla di una nuova IP da parte dell'azienda e diretta dallo stesso Druckmann, che al tempo non ha escluso l'arrivo in futuro di The Last of Us Parte III: qualcosa sicuramente sta bollendo nelle pentole di Naughty Dog, e la speranza è che il prossimo Showcase possa essere il momento giusto per scoprire in quale direzione si stanno muovendo i "cagnacci".

Uncharted Drake's Fortune Remake

E restando sempre in tema Naughty Dog, perché non riportare in scena anche la serie di Uncharted che non gode di nuovi esponenti inediti dal 2017? Un remake di Uncharted Drake's Fortune è stato più volte al centro di rumor in passato, e l'idea di rivedere la prima avventura di Nathan Drake arricchita ed aggiornata ai tempi moderni potrebbe stuzzicare l'attenzione di più di un fan PlayStation. Che sia Naughty Dog oppure un altro team dei PlayStation Studios a svilupparlo, sarebbe bello se Uncharted Drake's Fortune Remake divenisse realtà, magari proprio durante il nuovo Showcase.

PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti oggi su