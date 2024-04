5 giochi che vogliamo vedere alla Summer Game Fest 2024 di Geoff Keighley

Geoff Keighley ha confermato ufficialmente data e orario della Summer Game Fest 2024, il nuovo evento estivo pronto a rivelarci tante grandi novità sui videogiochi in uscita nella seconda metà dell'anno e oltre.

Manca ancora qualche mese alla prossima kermesse del noto giornalista e presentatore, che andrà a collocarsi in un periodo molto caldo nel quale già è atteso il nuovo Ubisoft Forward dell'estate 2024 e dove molto probabilmente anche colossi come Sony, Microsoft e Nintendo potrebbero entrare in scena con i propri eventi. Restando però allo show di Keighley, ecco 5 giochi che vorremmo vedere alla Summer Game Fest 2024:

Dragon Ball Sparking Zero

Bandai Namco ha già mostrato i primi trailer e diffuso dettagli concreti sull'atteso Dragon Ball Sparking Zero, erede dei classici Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi tanto apprezzati dai fan negli anni 2000. La nuova edizione della Summer Game Fest potrebbe però essere il palcoscenico ideale per confermare ufficialmente la data d'uscita della nuova opera a tema Dragon Ball sviluppata Spike Chunsoft, al momento ancora del tutto ignota. Il palcoscenico per un simile annuncio c'è, resta solo da vedere cosa intende fare la compagnia nipponica.

Kingdom Hearts IV

Annunciato nella primavera del 2022, Kingdom Hearts IV è sparito nel nulla e sono ancora pochissime le informazioni sul progetto. Con Square Enix che ha pubblicato Final Fantasy VII Rebirth lo scorso febbraio e si appresta a pubblicare Visions of Mana nel corso del 2024, i tempi potrebbero essere maturi per riportare finalmente in scena la prossima avventura principale di Sora dopo tutto questo lungo silenzio. E la kermesse di Keighley potrebbe essere il modo migliore per tornare a mostrarsi al grande pubblico.

Monster Hunter Wilds

Capcom ha già confermato che maggiori dettagli su Monster Hunter Wilds, prossima iterazione principale del suo celebre brand, verranno diffusi nel corso dell'estate 2024. Considerata la sua collocazione temporale, la Summer Game Fest potrebbe essere il momento giusto per tornare a parlare in maniera approfondita del nuovo Monster Hunter: del resto il gioco è stato rivelato proprio in occasione dei The Game Awards 2023, sempre organizzati da Keighley, dunque un bis per il presentatore non sarebbe da escludere. Tutto questo a meno che Capcom non abbia già deciso una presentazione indipendente ed approfondita del gioco, magari attraverso un proprio evento.

Persona 6

Considerati i diversi rumor che già da tempo circolano sul prossimo capitolo principale dell'acclamata serie Atlus, Persona 6 sembra destinato a divenire realtà prima o poi. Noi speriamo "prima", con un reveal proprio in occasione della Summer Game Fest. Le possibilità al momento non sembrano troppo concrete, ma sognare non costa nulla. Anche perché dopo i tanti aggiornati e spin-off di Persona 5 e il remake di Persona 3 c'è la voglia di scoprire come verrà portata avanti la serie attraverso un gioco nuovo di zecca.

Resident Evil 9

Qui vale lo stesso discorso di Monster Hunter Wilds: Capcom potrebbe presentare il suo prossimo Resident Evil nel corso di un proprio evento, oppure in altri Showcase come ad esempio quello PlayStation. Nulla però impedisce a Keighley di tentare il colpaccio e svelare l'esistenza di Resident Evil 9 proprio durante il suo prossimo show . Anche perché dopo l'uscita di Resident Evil 4 Remake nel corso del 2023 non sono stati annunciati ufficialmente nuovi esponenti del brand, pertanto il ritorno in scena dell'acclamata serie horror: che sia finalmente giunto il momento di alzare il sipario sul futuro di Resident Evil?

