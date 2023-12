5 giochi che vorremmo vedere su Nintendo Switch nel 2024

D'accordo, ci sono tanti giochi in uscita su Nintendo Switch nel 2024 tra esclusive first party e grandi titoli terze parti, tuttavia noi siamo dei sognatori e vorremmo proprio vedere i porting di alcuni giochi di grande successo: da Baldur's Gate 3 a Like A Dragon, ecco la nostra lista dei desideri.

Baldur's Gate 3

Lo sappiamo, un porting per Switch di Baldur's Gate 3 è assolutamente impossibile e del resto Larian ha già fatto un mezzo miracolo con il porting di Divinity Original Sin 2, titolo però totalmente snobbato dai possessori di Nintendo Switch. Un gran peccato, ma nonostante le nostre speranze, siamo ragionevolmente sicuri del fatto che Baldur's Gate 3 non arriverà mai su Switch... forse su Switch 2?

Alan Wake II

Anche in questo caso è un sogno: Alan Wake II è uno dei giochi tecnicamente più incredibili del 2023 e non potrebbe mai girare su Switch, se non con forti limitazioni e tanti compromessi. Si potrebbe pensare ad una versione Cloud (come Control) ma questa soluzione non ha mai realmente decollato su Switch. E allora, non ci resta che sperare in un eventuale porting per la prossima console Nintendo.

Pentiment

Ecco, Pentiment invece potrebbe girare molto bene su Switch, del resto parliamo di un gioco tecnicamente non troppo complesso. Chissà che nel 2024 Microsoft non ci possa stupire portando il gioco di Obsidian su Switch e magari su smartphone e tablet.

Like A Dragon

La saga di Yakuza/Like A Dragon è rimasta praticamente estranea alle console Nintendo, in passato SEGA ha provato in qualche occasione a pubblicare porting e collection ma con scarsissimi risultati commerciali. I tempi però potrebbero essere maturi per riprovarci e una versione Switch di Like A Dragon Infinite Wealth potrebbe riscuotere un buon successo, considerando anche la presenza di Sujimon, minigioco in stile Pokemon. Ma noi ci accontenteremo anche dell'arrivo i Yakuza Like A Dragon (2020) o di Like A Dragon Gaiden.

Marvel Snap

Strano che un gioco di grande successo come Marvel Snap non sia ancora uscito su Switch, ma la speranza è che si possa rimediare a questo errore nel corso del 2024, ovviamente con il supporto cross-play per sfidare gli avversari indipendentemente dalla piattaforma di riferimento. Marvel Snap per Nintendo Switch potrebbe diventare rapidamente una hit, non siete d'accordo?