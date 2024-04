5 giochi che vorremmo vedere all'Xbox Showcase di giugno: Gears 6 su tutti!

Iniziano a diffondersi i rumor sull'Xbox Showcase di giugno 2024, con Microsoft che starebbe preparando il suo consueto grande evento volto a svelare tutti i dettagli sul futuro di Xbox Series X/S e Xbox Game Pass.

Tra titoli già annunciati ed altri invece ancora da rivelare ufficialmente, ecco 5 giochi che vorremmo vedere al prossimo Xbox Showcase, nella consapevolezza che molto difficilmente saranno tutti presenti all'evento. Ma sperare non costa nulla, no?

Fable

Finora abbiamo visto soltanto un teaser trailer dalle atmosfere intriganti ma senza approfondimenti sulla giocabilità. Un nuovo trailer che ci mostri maggiormente in azione il nuovo Fable di Playground Games con anche solo un assaggio del gameplay vero e proprio potrebbe essere sufficiente per aumentare ancora di più le attenzioni nei confronti del progetto. Chissà se già il prossimo evento targato Microsoft possa essere il palcoscenico giusto per un ulteriore reveal di Fable.

Gears 6

Per le ultime voci di corridoio grandi novità su Gears 6 arriveranno durante l'estate: quale occasione migliore per annunciarlo ufficialmente se non durante il nuovo Xbox Showcase? Del resto sono passati quasi cinque anni dal lancio dell'apprezzato Gears 5 ed i tempi sono dunque maturi per alzare il sipario sul futuro di Gears of War con la presentazione del prossimo episodio principale. Probabilmente l'uscita del gioco è ancora piuttosto lontana, ma intanto un reveal ufficiale sarebbe già sufficiente per mandare in estasi tutti i fan dell'iconica serie oggi in mano a The Coalition.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio

La presenza di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sembra piuttosto sicura considerato che l'esordio del gioco sul mercato è previsto per il 2024. Ancora non sappiamo di preciso quando la nuova fatica targata Bethesda e MachineGames diverrà realtà, ed è proprio per questo che vogliamo rivedere in azione la nuova avventura videoludica di Indiana Jones: un nuovo trailer che ci sveli finalmente la data d'uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Verremo accontentati?

Starfield Shattered Space

Nei piani di Bethesda per il supporto post-lancio di Starfield c'è anche la pubblicazione di una grossa espansione intitolata Shattered Space, prevista nel corso del 2024. Il nuovo Xbox Showcase sarebbe dunque la giusta occasione per mostrare in azione Starfield Shattered Space così da avere un'idea chiara sulle sue potenzialità e sui modi attraverso i quali espanderà il gioco base, magari anche attraverso meccaniche nuove di zecca.

State of Decay 3

Da quando è stato annunciato ufficialmente nel 2020, di State of Decay 3 si sono perse le tracce. Undead Labs ha fornito pochi aggiornamenti sul progetti nel corso degli anni, e il nuovo State of Decay resta ancora completamente avvolto nel mistero. Ma dopo tutto questo tempo un concreto aggiornamento sul progetto male non farebbe: speriamo dunque di ricevere buone nuove al nuovo Showcase targato Xbox.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su