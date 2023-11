5 giochi su Xbox Game Pass questa settimana, novembre è un mese super

La settimana appena iniziata porta in dote ben cinque nuovi giochi su Xbox Game Pass e PC Game Pass, tra cui due titoli al day one: Football Manager 2024 e Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, spin-off della serie SEGA e vero sequel di Yakuza 6 The Song of Life.

Iniziamo citando Football Manager 2024 disponibile da oggi in due versioni: la versione PC per gli abbonati PC Game Pass e la Console Edition + Cloud per gli iscritti a Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate, giocabile su console Xbox e via Cloud.

Nuovi giochi Xbox Game Pass

Football Manager 2024 - PC 6 novembre

Football Manager 2024 - Xbox e Cloud 6 novembre

Dungeons 4 - Cloud, Console, PC 9 novembre

Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name - Cloud, Xbox, PC 9 novembre

Wild Hearts - Cloud, Xbox, PC 9 novembre (EA Play)

Il 9 novembre arrivano poi altri tre giochi: Dungeons 4, Wild Hearts di Electronic Arts e sopratutto Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name (recuperate la nostra recensione di Like A Dragon Gaiden per sapere se merita), disponibile dal day one nel catalogo Game Pass e giocabile su PC, console Xbox e Cloud. Niente male, vero?