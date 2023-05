5 giochi Zeldalike con i fiocchi, da Tunic a Immortals Fenyx Rising

Il nuovo gioco di Zelda è un titolo di altissimo profilo (come potete leggere nella nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom), se anche voi siete stati contagiati dalla febbre di Tears of the Kingdom, vi consigliamo cinque giochi Zeldalike che non vi deluderanno.

Non parliamo necessariamente di giochi simili a Zelda in tutto e per tutto ma di produzioni che in parte riprendono alcuni aspetti della serie Nintendo, dallo stile estetico a determinate meccaniche di gameplay, senza però la pretesa assoluta di sostituirsi ai giochi della serie The Legend of Zelda.

Tunic

Impossibile non pensare a Link anche solo vedendo gli artwork promozionali di Tunic, effettivamente il volpino coraggioso è, almeno esteticamente, un vero e proprio omaggio al personaggio Nintendo. Tunic vi conquisterà grazie al suo gameplay fortemente basato sull'esplorazione e sulla risoluzione di enigmi, il protagonista è decisamente carismatico e anche la storia riserva interessanti colpi di scena. Lo trovate su Game Pass, se volete approfondire ecco la recensione di Tunic.

Immortals Fenyx Rising

Oceanhorn e Oceanhorn 2

Hob

Ittle Dew

Gioco d'azione Ubisoft a tema fantasy, spesso identificato come un titolo fortemente ispirato alle atmosfere e alle meccaniche di The Legend of Zelda.La prima versione mostratapresentava effettivamente vari riferimenti diretti mentre il gioco definitivo ha una sua personalità ben definita. Un titolo interessante e supportato con varie espansioni, per saperne di più ecco la recensione di Immortals Fenyx Rising Oceanhorn Monster of Uncharted Seas e Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm sono tra i giochi più simili a Zelda che possiate trovare su PC, console e mobile.La principale fonte di ispirazione è probabilmenteper lo stile estetico mentre dal punto di vista del gameplay le similtudini riguardano l'esplorazione ed i combattimenti. Due giochi non perfetti ma consigliati agli amanti del genere, forse un pizzico di carisma in più avrebbe aiutato.Dagli autori d Torchilight e Torchlight II,Un gioco Open World con focus sull'esplorazione in un mondo fantasy ricco di insidie. Esteticamente vibrante, sicuramente un gioco consigliato agli amanti delle avventure dinamiche. Ecco la nostra recensione di Hob se volete saperne di più.Vi ricorda qualcosa? Aguzzate la vista... esatto,. E non si tratta di un caso dal momento che il gioco vuole essere un vero e proprio tributo ai primi giochi della saga di Link.Irriverente e divertente, Ittle Dew non è un gioco rivoluzionario e forse avrebbe richiesto qualche attenzione in più dal punto di vista del gameplay e delle meccaniche di gioco. Se però avete nostalgia dei giochi di Zelda per NES, Super Nintendo e Game Boy, questo è il gioco giusto per voi.