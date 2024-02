5 grandi esclusive Xbox del passato che meriterebbero un sequel o un remake

Nel corso della sua più che ventennale storia, Xbox ha sfornato franchise di assoluto spessore, alcuni dei quali però scomparsi troppo presto dalle scene. In attesa del ritorno di Fable e Perfect Dark (entrambi sembrano però ancora lontani) ecco cinque serie Microsoft che ci piacerebbe rivedere... e rigiocare.

Banjo-Kazooie

Fatta eccezione per Psychonauts 2, negli ultimi anni non sono stati molti i platform arrivati esclusivamente su Xbox e a colmare questo vuoto della line-up potrebbe essere proprio l'eventuale ritorno di Banjo-Kazooie. Dopotutto la serie è stata al centro di parecchie voci di corridoio in tempi recenti e non possiamo escludere che uno dei tanti team interni del colosso di Redmond sia al lavoro su qualcosa legato all'IP.

PGR Project Gotham Racing

Sappiamo bene che, quando si parla di racing game esclusivi Xbox, non si può fare altro che pensare a Forza Motorsport e a Forza Horizon, due serie che si completano a vicenda: una incontra i gusti dei giocatori più esigenti che vogliono un simulatore e l’altra è invece dedicata a chi vuole un’esperienza più arcade in cui è possibile esplorare un open world a bordo di un velocissimo bolide. Non sarebbe male, però, se alla coppia di brand venisse affiancato anche un nuovo capitolo di Project Gotham Racing, che potrebbe rappresentare la via di mezzo perfetta fra le serie Turn 10 e Playground Games, visto che avrebbe un’impostazione arcade ma incentrata su circuiti più classici.

Jade Empire

Non potevamo certo dimenticare Jade Empire, titolo BioWare arrivato su Xbox 360 nel lontano 2005. In questo caso, un remake sarebbe davvero perfetto, poiché ci permetterebbe di rivivere l'action RPG a base di arti marziali con una veste grafica rinnovata e, perché no, anche un gameplay più frenetico e spettacolare.

Killer Instinct

Viviamo in una nuova epoca d'oro per i picchiaduro, che stanno tornando sul mercato con prodotti molto interessanti e caratterizzati da una miriade di opzioni legate all'accessibilità che li rendono perfettamente giocabili persino da chi non si è mai avvicinato al genere. Seguendo la strada intrapresa da Street Fighter 6 e Tekken 8 (sulle nostre pagine trovate la recensione di Tekken 8), sarebbe quindi interessante vedere un ritorno di Killer Instinct, che potrebbe proporre un nuovo capitolo con un sistema di controllo moderno in linea con quello di altri picchiaduro.

Otogi

Molti associano FromSoftware solo a Dark Souls, Elden Ring e le altre produzioni più recenti, ma nel curriculum della software house giapponese c'è anche un'esclusiva Xbox che prende il nome di Otogi. Non sarebbe affatto male se questo action in terza persona a base di Giappone e demoni tornasse con un sequel. Dopotutto l'azienda nipponica è di recente tornata a lavorare su Armored Core e non possiamo escludere del tutto che anche Otogi possa riapparire dopo quasi vent'anni d'assenza dalle scene con un nuovo capitolo.