5 grandi giochi annunciati in uscita nel 2025, a meno di rinvii ovviamente

Se il 2024 sembra essere un anno piuttosto complesso per l'industria dei videogiochi, tra licenziamenti e una quantità di uscite numericamente non incredibili, il 2025 potrebbe essere un anno decisamente più ricco, con numerosi titoli AAA e blockbuster annunciati in uscita... tra i quali, anche questi cinque da tenere d'occhio.

2XKO

2XKO è il picchiaduro di Riot Games in arrivo nel 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Un picchiaduro a incontri stile Tekken e Street Fighter ambientato però nel mondo di League of Legends. Nel corso di quest'anno, Riot terrà una serie di test privati prima del lancio del gioco fissato per un generico 2025.

Death Stranding 2 On the Beach

Lo abbiamo rivisto di recente, ci aspettavamo un lancio nel 2024 ma così non sarà e Death Stranding 2 On The Beach arriverà solamente nel corso del 2025, in esclusiva su PS5 (almeno per ora, chissà che Kojima Productions non annunci anche la versione PC). Il primo trailer di Death Stranding 2 è colmo di segreti, riferimenti e indizi nascosti che hanno scatenato la fantasia della community, inoltre Kojima ha confermato un cast di attori di primo piano per Death Stranding 2, a partire ovviamente da Norman Reedus. La svolta action senza piuttosto decisa... sarà un blockbuster? E' presto per dirlo, ma Hideo ha ovviamente tutta la nostra attenzione.

GTA 6

Il gioco più atteso degli ultimi 10 anni? Probabilmente sì, e arriverà in un non meglio precisato periodo del 2025. Il primo trailer di GTA 6 ha spaccato Internet ed ha superato numerosi record diventando il secondo trailer di un videogioco più visto di sempre su YouTube (dietro solamente a Subway Surfers). Tra personaggi fuori di testa (chi ha detto il Joker della Florida e la martellaia matta?), ambientazione irresistibile, una coppia di protagonisti ancora da inquadrare e una colonna sonora che sembra promettere molto bene, GTA VI sarà sicuramente il titolo più in vista del 2025 (e oltre).

Monster Hunter Wilds

Per ora sappiamo proprio poco, se non che uscirà nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X. Il primo teaser trailer di Monster Hunter Wilds è stato mostrato ai The Game Awards dello scorso anno e Capcom ha promesso novità sul gameplay per questa estate, dunque non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire i primi dettagli sul nuovo Monster Hunter.

Leggende Pokemon Z-A

Durante il Pokemon Presents di febbraio, Game Freak ha annunciato il secondo episodio della miniserie Leggende Pokemon, iniziata nel 2022 con Leggende Pokemon Arceus. Leggende Pokemon Z-A sembra essere in parte collegato a Pokemon X & Y, il primo teaser ha svelato poco ma l'hype è già alle stelle. Oltretutto potrebbe essere questo uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch 2.... ma per ora è solamente una ipotesi e dunque non trattenete il fiato in attesa di una conferma.