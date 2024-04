5 grandi giochi corti ma davvero spettacolari: durano meno di 10 ore!

Mettiamolo in chiaro: i giochi brevi non sono per forza un problema e, anzi, spesso possono offrire esperienze memorabili e difficili da dimenticare, che vanno dritte al sodo appassionando i giocatori con le loro idee vincenti, un gameplay coinvolgente e un'impressionante direzione audiovisiva.

Di esempi simili se ne potrebbero fare tantissimi: vi citiamo 5 grandi giochi corti ma davvero spettacolari che possono essere portati a termine in meno di 10 ore:

Metal Gear Rising Revengeance

Il celebre Action di Konami e PlatinumGames con protagonista Raiden ha fatto breccia nel cuore di critica e pubblico per la frenesia dei suoi combattimenti, per le atmosfere adrenaliniche e per boss fight indimenticabili. Eppure Metal Gear Rising Revengeance può essere finito in circa 7 ore alla prima run, pur lasciando ampio spazio alla rigiocabilità tra punteggi da migliorare e difficoltà più elevate da sperimentare. Ciò non ha comunque impedito all'opera di ottenere i favori dei fan, che lo ricordano con affetto ancora oggi a distanza di oltre un decennio dal suo originale esordio sul mercato.

Portal 2

Considerato uno dei migliori Puzzle/Platform mai creati, Portal 2 è un'esperienza sulla carta piuttosto veloce: circa 8 ore potrebbero bastare per arrivare ai titoli di coda del capolavoro Valve, un viaggio magari non lunghissimo ma talmente profondo, originale ed articolato da rivelarsi un'esperienza unica ed irrinunciabile per ogni amante di rompicapi. Ma Portal 2 è talmente bello che viene automatico giocarlo e rigiocarlo più volte, ad ulteriore prova di quanto grande è ciò che offre.

Resident Evil Village

Concentrandosi sulla sola storia principale, Resident Evil Village può essere terminato in 8, massimo 9 ore, eppure il titolo Capcom è così avvincente come Action/Horror da tenere incollati allo schermo senza accorgersi del tempo che passa, al punto che quando finisce se ne vorrebbe ancora di più per quanto bello è stato vivere l'ultima disavventura di Ethan Winters. Discorso analogo si potrebbe fare anche per il suo predecessore, Resident Evil 7 Biohazard, che gode di una durata analoga ma offrendo al tempo stesso più momenti memorabili che rendono l'esperienza di gioco degna di essere vissuta dall'inizio alla fine.

Titanfall 2

Il secondo episodio della serie targata Respawn Entertainment è stato molto apprezzato in particolare per la sua campagna single player, considerata molto più profonda ed elaborata rispetto alla media degli FPS in circolazione. Non si tratta però di un gioco molto longevo: finire l'avventura potrebbe richiedere 6 ore o poco di più, sufficienti però per consentire a Titanfall 2 di ottenere i favori di numerosi appassionati.

Undertale

Il gioiello di Toby Fox viene considerato ancora oggi una pietra miliare del panorama indie, un concentrato di stile, creatività e idee talmente avvincente da regalare anche emozioni forti ed inaspettate. Ma per chi si concentra su una sola run, Undertale potrebbe finire velocemente, già dopo 7 ore scarse. Considerati i vari finali alternativi che il particolare gioco di ruolo offre, scoprire Undertale in ogni sua sfumatura richiede più partite per essere scoperto in ogni suo segreto, ma in ogni caso siamo sempre davanti a un gioco breve che dura giusto qualche ora. Ma ogni singolo minuto di quelle ore sa come ricompensare al meglio tutti i fan.

