5 grandi giochi PS2 dimenticati da tutti e meritevoli di essere riscoperti

Il parco titoli di PlayStation 2 è stato letteralmente sconfinato, pieno non solo di capolavori famosi in tutto il mondo, ma anche di gemme nascoste poi dimenticate con il tempo. Ci sono infatti giochi PS2 bellissimi che nessuno giocò all'epoca della loro uscita, ma di esempi memorabili se ne potrebbero fare altri ancora.

Di seguito vi citiamo 5 grandi giochi PS2 dimenticati da tutti ma che meriterebbero di essere riscoperti anche oggi, proprio in questo momento:

Frequency

Dai ragazzi di Harmonix, che in futuro daranno vita alle serie di Guitar Hero e Rock Band, arrivò nel 2001 uno dei videogiochi musicali più particolari e affascinanti di tutti i tempi. Frequency era un Rhythm Game assuefacente, dotato di una colonna sonora house di gran spessore e capace di tenere incollati allo schermo con i suoi ritmi coinvolgenti. Un sperimento decisamente riuscito quello di Harmonix, che due anni dopo metterà la firma su un seguito forse ancora più interessante, Amplitude. Se amate questo tipo di giochi, allora sapete già cosa recuperare al più presto.

Onimusha Dawn of Dreams

La serie di Onimusha è in realtà una delle più simboliche dell'epoca PS2, ma in genere si tende a ricordare la trilogia originale con protagonisti Samanosuke, Jubei e Jacques. Il quarto ed ultimo episodio principale, Onimusha Dawn of Dreams, tende ad essere il meno ricordato del brand Capcom, forse perché uscito tardi nel ciclo vitale del monolite nero (nel marzo del 2006) e senza aver goduto della popolarità e della pubblicità dei suoi predecessori. In realtà però anche l'avventura con protagonista Soki aveva il suo bel perché: oltre ad essere decisamente longevo e ricco di contenuti (era uno dei pochi giochi PS2 ad essere diviso in 2 dischi, tra l'altro), Dawn Of Dreams era un puro concentrato d'azione con un gameplay ancora più sofisticato grazie anche alla presenza di 5 personaggi giocabili ben distinti tra loro. La storia coinvolgente e la splendida direzione artistica sono infine la ciliegina sulla torta di un'opera che avrebbe meritato più considerazione da parte dei fan.

Primal

Ok, al momento della sua uscita nel 2003 Primal non si è rivelato a tutti gli effetti la killer application che poteva e doveva essere in un primo momento. Nonostante ciò, l'avventura a tinte horror realizzata da Studio Cambridge (gli stessi autori del celebre MediEvil) gode di un fascino e di un'atmosfera a suo modo unica nel panorama PS2. Lo stile evocativo, i diversi puzzle ambientali ben strutturati e una storia affascinante rendono Primal un prodotto che potrebbe valere la pena rigiocare ancora oggi, al netto dei suoi difetti.

Rygar The Legendary Adventure

Pubblicato nel 2003, Rygar The Legendary Adventure è a tutti gli effetti una gemma nascosta di PS2. Reinterpretazione moderna dell'originale Rygar del 1986, l'opera di Tecmo è un brillante Action/Adventure dal ritmo ben sostenuto ed anche impegnativo al punto giusto, reso ancora più magico dalla direzione artistica che prende spunto sia dalla mitologia greca che da quella romana. Per impostazione del gameplay, atmosfere ed ispirazioni, Rygar The Legendary Adventure sembra anche un vero e proprio precursore di God of War, uscito due anni dopo tra il tripudio generale di critica e pubblico. Se dunque avete amato i primi giochi con protagonista Kratos, a maggior ragione Rygar The Legendary Adventure fa al caso vostro.

Shinobi

La serie di Shinobi targata SEGA ha goduto di grande fama soprattutto a cavallo tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, tuttavia uno dei suoi esponenti meno conosciuti ha visto la luce molti anni dopo proprio su PS2. Intitolato semplicemente Shinobi, si passa a una visuale in 3D e ad un gameplay in linea con gli Action hack 'n slash di quegli anni: l'opera SEGA si dimostra un degno esponente di quel filone grazie non solo a un'azione frenetica ma anche a una difficoltà elevata ma stimolante capace di regalare grandi soddisfazioni a tutti gli appassionati del genere. Nel 2003 godrà pure di un seguito, Nightshade, dalla qualità forse meno brillante ma comunque a sua volta meritevole di essere riscoperto.

Ne volete ancora? Eccovi altre gemme nascoste PS2 poco conosciute ma a loro volta da non perdere.