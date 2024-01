I 5 più grandi remake di sempre: da Resident Evil a Zelda Ocarina of Time

Sebbene da sempre una realtà concreta, al giorno d'oggi i remake si sono ritagliati il loro importante spazio all'interno del settore videoludico, con progetti sempre più grandi ed ambiziosi volti ad aggiornare classici del passato e renderli perfetti anche per il pubblico odierno.

Fare un elenco dei migliori giochi di questa categoria non è certo un compito facile, ma noi ci proviamo: di seguito eccovi i 5 remake più grandi di sempre, di quelli che rendono onore alle opere originali confermandosi ancora oggi di qualità eccezionale:

Final Fantasy VII Remake

E' vero, è solo la prima parte dell'intero progetto volto a riproporre l'immenso Final Fantasy VII in chiave odierna, ma in ogni caso la prima parte pubblicata nel 2020 su PS4 ha lasciato un segno molto profondo. Final Fantasy VII Remake amplia in maniera consistente la fase iniziale del gioco originale ambientata a Midgar permettendoci di approfondire ancora di più e ancora meglio il suo indimenticabile cast di protagonisti. A livello ludico, invece, l'opera Square Enix compie un'intrigante sintesi tra passato e presente, offrendo un'impostazione Action/RPG più dinamica ma senza disdegnare i risvolti strategici dati dal classico ATB. Il risultato finale è un prodotto di elevata caratura che ha gettato le basi per una seconda parte ancora più ambiziosa: ecco 5 cose da sapere su Final Fantasy 7 Rebirth, disponibile dal 29 febbraio 2024 su PS5.

Pokémon Heart Gold & Soul Silver

Al momento del loro esordio su Nintendo DS nel 2010, Pokémon Heart Gold & Soul Silver non erano soltanto giochi eccezionali di loro, ma anche i migliori remake possibili di Pokémon Oro & Argento. I classici per Game Boy Color sono rinati attraverso due versioni che, oltre ad aggiornarli tecnicamente, li hanno notevolmente arricchiti di contenuti. In Heart Gold & Soul Silver non c'è solo l'intera avventura originale ma ci sono anche nuove sfide, un postgame molto più ampio e tante idee aggiuntive che hanno permesso a Nintendo e Game Freak di confezionare i giochi Pokémon più mastodontici mai visti fino a quel momento. E non a caso ancora oggi i fan li considerano tra i migliori titoli a tema Pokémon mai creati: serve aggiungere altro?

Resident Evil

Capcom aveva iniziato a creare remake della sua serie di punta già nel lontano 2002, anno in cui l'incredibile rifacimento dell'originale Resident Evil terrorizzò i giocatori di tutto il mondo. Comunemente noto come "Rebirth", il Resident Evil visto su GameCube prendeva il classico del 1996, lo dotava di un comparto tecnico all'avanguardia per gli standard di allora e, soprattutto, lo ampliava in maniera notevole perfezionando l'intero level design, aggiungendo nuove aree esplorabili e persino creature inedite da combattere. Un gioco semplicemente eccezionale, esattamente come incredibili si sono rivelati i rifacimenti più recenti di Resident Evil 2 e Resident Evil 4, entrambi capaci di rendere onore alle loro controparti originali con reinterpretazioni da applausi (e se non ci credete, la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake è qui per dimostrarvelo!).

The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D

I primi mesi del Nintendo 3DS vennero accompagnato dal ritorno in scena di un'opera monumentale targata Nintendo: The Legend of Zelda Ocarina of Time riprendeva vita nella versione 3D, più bella che mai grazie all'impeccabile aggiornamento visivo messo in scena e la bellezza rimasta immutata dell'avventura vista per la prima volta su Nintendo 64 nel 1998. Su 3DS Ocarina of Time si presentava in forma completa, con tanto di Master Quest come extra da sbloccare oltre ad ulteriori novità quali la Boss Challenge che hanno ulteriormente arricchito l'offerta di questo capolavoro senza tempo. Possedere un 3DS e non avere Zelda Ocarina of Time 3D è quasi un controsenso.

Yakuza Kiwami

L'arrivo dei due Yakuza Kiwami, rispettivamente remake del primo e secondo episodio della serie SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, ha permesso a tantissimi giocatori di riscoprire le origini del franchise in una veste notevolmente più ricca ed approfondita in termini di storia, contenuti e sfide. Sia il primo remake che Yakuza Kiwami 2 sono una sintesi del meglio proposto da Yakuza/Like A Dragon nel corso del tempo, con gli sviluppatori che sono riusciti a valorizzare ancora di più le avventure di Kazuma Kiryu grazie a un gameplay rinnovato e tantissimi minigiochi mai visti nelle opere originali per PS2. In poche parole, due titoli assolutamente da non perdere per chi vuole conoscere sempre più a fondo l'ormai iconico brand di SEGA.