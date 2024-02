5 grandi serie intere da giocare su Xbox Game Pass immediatamente

Tra esclusive first-party, giochi di terze parte e produzioni indie, il catalogo di Xbox Game Pass è decisamente ricco e permette a tutti gli abbonati anche di scoprire (o riscoprire) grandi classici e brand importanti senza costi aggiuntivi.

Di seguito vi citiamo cinque serie presenti su Xbox Game Pass nella loro interezza che meritano di essere assolutamente giocate da tutti:

Dishonored

I tre giochi del brand targato Arkane Studios sono considerati tra i migliori esempi di giocabilità e level design nell'ambito degli Action/Stealth. Dishonored conquista i giocatori con una struttura delle missioni profonda e piena di sfumature che lascia ai giocatori un grande margine di azione e movimento, con la possibilità di portare a termine ogni incarico attraverso più strade alternative. Dishonored 2 perfeziona ulteriormente la sua formula ludica mentre l'espansione stand-alone Dishonored La Morte dell'Esterno è quel "di più" che non fa mai male. Con Arkane Lyon impegnata su Marvel's Blade che potrebbe non uscire prima del 2027 un terzo capitolo di Dishonored non sembra dietro l'angolo, ma rifare i giochi già noti resta comunque un vero piacere.

Doom

La leggendaria serie FPS non perde mai il suo fascino anche ad oltre 30 anni dalla sua nascita, e il fatto di potersi giocare tutti gli episodi principali dell'opera id Software grazie al Game Pass potrebbe da solo far gola ai giocatori più nostalgici. Dall'originale Doom del 1993 fino al più recente Doom Eternal, il servizio Microsoft ha tutto ciò che serve per soddisfare i fan attraverso un viaggio brutale, infernale ed avvincente capace di soddisfare chiunque è alla ricerca di una sfida stimolante e ritmi frenetici. Buon massacro.

Gears Of War

Gears 6 potrebbe essere entrato in piena produzione, tuttavia l'uscita del nuovo episodio sembra ancora lontanissima. Aspettando novità concrete la soluzione ideale è intanto rivivere tutte le gesta di Marcus Fenix e dei suoi compagni grazie al Game Pass che offre ogni singolo gioco della franchise, dal filone principale fino al prequel Gears of War Judgment ed allo spin-off Gears Tactics. Trattandosi di uno dei nomi più importanti della scuderia Microsoft era logico che Gears of War avrebbe rivestito un ruolo di primissimo piano all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, dunque che aspettate? Godetevi una delle migliori serie TPS mai concepite dall'inizio alla fine.

Halo

La storia di Xbox è iniziata di pari passo con quella di Halo, forse ancora oggi il suo più importante sinonimo. E chiaramente su Game Pass non poteva mancare tutta la serie con protagonista l'iconico Master Chief. Attraverso la Halo Master Chief Collection è possibile godersi tutti i giochi principali dal primo al quarto con l'aggiunta di Halo 3 ODST e Halo Reach, ma nel catalogo trovano ovviamente spazio anche Halo 5 Guardians e Halo Infinite. E c'è spazio anche per gli spin-off come i due Halo Wars e Halo Spartan Assault. Insomma, è tempo di godersi una battaglia che si prospetta veramente lunga.

Mass Effect

Grazie ad EA Play disponibile all'interno di Xbox Game Pass Ultimate è possibile accedere anche a una delle serie Action/RPG più amate di sempre. La trilogia originale di Mass Effect ha saputo conquistare il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo, completamente rapiti dall'odissea spaziale del Comandante Shepard e dall'incredibile galassia messa a punto da BioWare. Ma non bisogna nemmeno dimenticare Mass Effect Andromeda, il quarto gioco che cambia le carte in tavola in termini di storia e scenari ma dimostrandosi ancora un concentrato di azione ed esplorazione che può dire la sua. Se non l'avete mai giocata prima, Mass Effect è tra le prime serie da recuperare attraverso il servizio Microsoft.