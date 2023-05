5 JRPG epici per PS2: sì, Final Fantasy X l'abbiamo messo

Nel corso della sua storia PlayStation 2 ha ospitato numerosi JRPG di spessore, grandi classici del genere che hanno saputo regalare centinaia di ore d'intrattenimento ed emozioni a tutti gli appassionati. Vi elenchiamo cinque tra i JRPG più epici del monolite nero, di quelli davvero imperdibili.

Dragon Quest VIII L'Odissea del Re Maledetto

Prima dell'avvento dell'ottavo capitolo, la leggendaria serie di Enix (oggi Square Enix) non godeva di chissà quale popolarità in Europa, dove era sostanzialmente sconosciuta. L'avvento di Dragon Quest VIII L'Odissea del Re Maledetto ha permesso di cambiare la situazione, facendo scoprire ai giocatori europei le meraviglie di questo brand. Un gameplay appassionante, una storia coinvolgente e lo splendido character design frutto della fantasia di Akira Toriyama hanno decretato il successo dell'opera, permettendo un poco alla volta a Dragon Quest di divenire famoso ed amato anche nel Vecchio Continente.

Final Fantasy X

La decima fantasia finale è anche una delle migliori mai vissute dai fan della serie. Final Fantasy X si rinnova in termini di gameplay (ora a turni veri e propri, lasciandosi alle spalle l'Active Time Battle) e per la prima volta viene doppiato in lingua inglese (sapete a tal proposito che il futuro Final Fantasy 16 sarà doppiato in italiano, novità assoluta per il brand?). A non cambiare è tutto il resto: scenari evocativi, una storia indimenticabile, musiche da pelle d'oca ed un'avventura lunghissima piena di sfide e battaglie epiche. Semplicemente intramontabile.

Persona 4

La recente riedizione per le attuali piattaforme ha permesso ai giocatori di riscoprire uno dei più incredibili JRPG dell'epoca PS2. Shin Megami Tensei Persona 4 funzionava praticamente in ogni suo singolo aspetto ed ancora oggi fa bellissima figura nonostante le meraviglie offerte dal suo successore Persona 5. Il miscuglio di RPG ed elementi simulativi, combinati tra loro in maniera naturale ed armoniosa, hanno decretato il successo dell'opera, ancora ben impressa nella mente di chiunque l'ha vissuta.

Suikoden III

Per molti giocatori europei, Suikoden III potrebbe essere una gemma nascosta. Pubblicato nel 2002 in Giappone e Stati Uniti, l'opera Konami non arrivò mai nei nostri territori: la compagnia nipponica cancellò infatti la prevista conversione PAL per presunti problemi di localizzazione e adattamento. Un vero peccato, in quanto Suikoden III era un autentico gioiello di stile, giocabilità e idee, proprio come i suoi predecessori. Se non altro i due episodi successivi riusciranno infine a sbarcare nei nostri territori, mentre Suikoden III arriverà infine in Europa solo nel 2015, proposto come classico PS2 da scaricare attraverso il PlayStation Network.

Valkyrie Profile 2 Silmeria

L'arrivo di Valkyrie Elysium (non perdetevi la nostra recensione di Valkyrie Elysium) nell'ottobre del 2022 ci ha ricordato la bellezza di una serie di culto firmata tri-Ace che ha saputo lasciare il segno con le sue iterazioni. Valkyrie Profile 2 Silmeria vide la luce proprio su PS2 e, pur con qualche sbavatura in termini d'interfaccia ed una difficoltà non adatta a tutti, ha dimostrato qualità quanto basta per imporsi nel suo genere di appartenenza. Dalle splendidi visuali fino al sapiente mix di esplorazione e combattimenti, Valkyrie Profile 2 meriterebbe di essere riscoperto da chiunque gradisca il genere.

Ma questi sono soltanto alcuni esempi di epici JRPG che hanno fatto la storia di PlayStation 2. Siamo sicuri che, scavando ancora più a fondo, se ne possono trovare molti altri altrettanto meritevoli. Tocca a voi con i commenti: fateci sapere quali sono i vostri JRPG preferiti in assoluto sulla seconda console Sony!