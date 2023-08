I 5 livelli più difficili di Tomb Raider: che incubo!

Nella sua lunga carriera di avventuriera, Lara Croft ne ha affrontate di sfide complicate. Dove non erano feroci i nemici, in Tomb Raider sopperivano i luoghi, o - nel più fortunato dei casi - ambiente e fauna erano ostili allo stesso modo, in special modo negli episodi meno recenti della saga.

Oltre a doversi misurare con i nemici più duri, molto spesso gli stessi luoghi che esplorava erano tanto ricchi di mistero quanto di pericolo. Di tutta la serie di Tomb Raider, quali sono i livelli più difficili che abbiamo dovuto affrontare? Eccone cinque dei più temibili, secondo noi.

Foresta in quota

Questo livello del primo titolo della trilogia Survivor di Tomb Raider, quello che ha riscritto le origini della saga tramite il reboot del personaggio di Lara Croft e del suo mondo, è decisamente infido e non va sottovalutato. La chiave per sopravvivere nella foresta è la furtività, ma il luogo pullula di soldati in ricognizione e l’oscurità della notte, che in parte dovrebbe aiutarci a nascondere la nostra presenza, in realtà si ritorce contro di noi, rendendo difficile individuare il percorso o i nemici lungo la via. Il più delle volte essere scoperti significa soccombere allo svantaggio numerico.

Allarme rosso

Questo livello, l’ultimo di Tomb Raider Chronicles, ci metteva di fronte a una sfida non propriamente semplice. La quinta avventura di Lara non era una passeggiata di salute, ma l’ultimo livello tira fuori gli artigli e ci regala – si fa per dire – una sudatissima traversata per assistere al finale del gioco.

Per prima cosa, Lara non ha le sue fidate doppie pistole con sé, il che significa ripiegare su altri armi dalle munizioni limitate, con il rischio tangibile di ritrovarsi a secco nelle situazioni più disperate. In più, i corridoi sono lastricati di nemici cyborg e trappole laser. Queste ultime, soprattutto, sono difficili da schivare perché la percezione della loro profondità è molto ingannevole.

Cancello di Lud

Questo livello fa parte dell’esplorazione del territorio di Londra in Tomb Raider 3. A onor del vero, il terzo capitolo della serie pullula di livelli ostici ed è ben noto ai posteri per il suo level design ostile e in molti casi punitivo. Il Cancello di Lud non fa eccezione. Questo schema è principalmente ambientato sott’acqua e ci richiede di attraversare a più riprese ampie sezioni subacquee scarsamente illuminate. Questa traversata era un incubo soprattutto su Playstation, dove l’ambiente era più buio (senza impostazioni per aumentarne la luminosità) e i cristalli di salvataggio limitati.

Tempio di Xian

Il tempio di Xian è di fatto l’ultima prova di Tomb Raider 2 e “ultima” è l’aggettivo più calzante che le si può attribuire. Zeppa di trappole mortali e annegata in colate di lava, questa location riserva numerosi pericoli e richiede un livello di maestria non indifferente, senza contare la durata della traversata stessa. La fine di Tomb Raider 2 deve essere proprio guadagnata, al punto che il gioco non finisce esattamente con questo livello ma nasconde anzi un’ulteriore sfida, ma quest’ambientazione è passata alla storia per la sua capacità di mettere alla prova anche il giocatore più esperto.

Città perduta di Tinnos

Un livello passato alla storia. Chi ha giocato a Tomb Raider 3 e ai capitoli successivi non potrà fare a meno di ricordare questo lungo livello denso di ostacoli, enigmi da risolvere, salti intricati e…il segreto più difficile di tutti i tempi: una corsa a tempo tutta d’un fiato da un capo all’altro della mappa. Questa è una delle ultime esplorazioni che si compiono nel terzo episodio della saga e, oltre a essere pieno di vespe che ricompaiono senza sosta per ferire Lara (o spingerla giù da altezze vertiginose), brulica di nuovi e potenti nemici e di trabocchetti letali, come le sabbie mobili, il fuoco o le piattaforme quasi invisibili.

Quali sono, secondo voi, i livelli più complicati di tutta la saga? Se volete rivivere qualche incubo del passato, date un'occhiata anche alla nostra classifica dei tre boss più difficili di Tomb Raider.