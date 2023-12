5 livelli natalizi perfetti da giocare durante le festività

E' Natale: è tempo di pranzi infiniti, regali memorabili e la compagnia delle persone a noi più care. Ed ovviamente non può mancare spazio anche per i nostri amati videogiochi, che in più occasioni hanno strizzato l'occhio alle festività di fine anno.

Vi abbiamo già parlato di 5 giochi a tema festivo da giocare sotto l'albero di Natale, ora invece scendiamo più nel dettaglio citandovi 5 livelli dalle marcate atmosfere natalizie che meritano di essere giocati (o rigiocati) proprio in questo periodo:

Freezezy's Peak - Banjo-Kazooie

Il quinto mondo di Banjo-Kazooie è interamente ispirato al Natale. Ci ritroveremo in montagna nel pieno delle festività, con tanto di gigantesco pupazzo di neve al centro del livello, gare con orsi polari a bordo di slitte e persino regali da portare a tre piccoli orsetti nel loro igloo. Il tutto condito con una musica di sottofondo carica di felicità e spensieratezza. Non è un caso se Freezezy's Peak è uno degli scenari più belli del capolavoro Rare.

Halloween Town - Kingdom Hearts II

Uno dei momenti più coinvolgenti e spettacolari di Kingdom Hearts II è proprio quando si arriva ad Halloween Town, il mondo ispirato all'intramontabile Nightmare Before Christmas. Non solo Sora, Pippo e Paperino vengono vestiti a tema natalizio, ma lo stesso Jack Skellington ci tiene compagnia nei panni di un improbabile Babbo Natale dalla barba lunghissima. Il divertimento è dunque assicurato, soprattutto se da sempre amate il 25 dicembre.

Christmas Spring Valley - Nights Into Dreams

In origine Christmas Nights Into Dreams era un disco promozionale diffuso da SEGA per celebrare il Natale del 1996. Basato sull'iconico Nights Into Dreams per SEGA Saturn, il gioco offriva ai giocatori una versione alternativa della Spring Valley vista nel gioco principale, qui però completamente reinterpretata in chiave natalizia e con nuove sfide apposite da affrontare. La mini-avventura è stata poi inclusi all'interno delle successive riedizioni HD dell'opera come bonus extra da sbloccare. Un modo decisamente riuscito per celebrare le festività.

Regno delle Nevi - Super Mario Odyssey

Che Super Mario sarebbe senza uno stage innevato? Ovviamente non può mancare nemmeno in Super Mario Odyssey con i giocatori che possono esplorare il Regno delle Nevi, uno dei più grandi ed elaborati del memorabile Platform 3D pubblicato su Nintendo Switch nel 2017. Qui Mario può anche acquistare abiti invernali perfetti per l'occasione, nel frattempo che interagisce con uno scenario evocativo e rilassante pieno di Lune ben nascoste che aspettano solo di essere scoperte dai giocatori.

Artic Dream - Tekken Tag Tournament 2

La caratterizzazione degli scenari è da sempre un tratto distintivo di Tekken: un poco alla volta gli sfondi delle arene in cui i celebri lottatori della serie Bandai Namco si danno battaglia si sono fatti sempre più dinamici e ricchi di particolare, soprattutto nelle iterazioni più recenti del brand. Tekken Tag Tournament 2 non fa eccezione ed offre anzi uno spettacolare stage a tema natalizio tra più belli di tutto il gioco. I personaggi si scontrano nel cuore di un paesino completamente addobbato per le festività natalizie dai colori sgargianti e pieno di dettagli che denotano tutta la cura riposta dagli sviluppatori anche sugli sfondi delle arene. Chissà se Tekken 8 in uscita il 26 gennaio 2024 proporrà a sua volta tanti stage memorabili e particolari alla stessa maniera.