5 lottatori di Tekken 8 perfetti per i nostalgici, da Paul Phoenix a King

Come sappiamo, il roster di lancio di Tekken 8 si prospetta piuttosto ricco e variegato, con lottatori storici che si alternano a combattenti più recenti e nuove conoscenze pensate appositamente per l'ottavo capitolo. Ma di sicuro c'è tanta carne al fuoco anche per i fan della prima ora di Tekken.

Di seguito vi citiamo 5 personaggi di Tekken 8 perfetti per i nostalgici, vecchie glorie ancora in formissima anche nella nuova iterazione del brand:

Jin Kazama

Protagonista della serie sin dall'ormai leggendario Tekken 3, Jin Kazama si è sempre distinto come uno dei personaggi più amati dai fan non solo per la sua caratterizzazione, ma anche per il suo stile di combattimento costantemente perfezionato gioco dopo gioco. Padroneggiarlo non è esattamente un compito semplice dati i suoi tanti tecnicismi, ma Jin è equilibrato quanto basta per continuare a regalare grandi soddisfazioni a tutti coloro che intendono restargli fedeli anche in Tekken 8.

Jun Kazama

Siamo davanti a un grande ritorno nella serie principale: Jun Kazama, madre di Jin, non compare infatti dai tempi di Tekken 2 (escludendo chiaramente la sua presenza nella serie spin-off non canonica di Tekken Tag Tournament), dunque il suo ritorno in scena è a suo modo un piccolo, grande evento. Ai tempi del secondo episodio Jun era uno dei personaggi più efficaci del roster, dunque chi ha vissuto Tekken 2 all'epoca della prima PlayStation ha tutti i motivi per scoprire come è stata riproposta questa abile lottatrice nel nuovo gioco.

King

Non sarebbe Tekken senza King, ed anche in Tekken 8 il celebre wrestler mascherato, erede del lottatore omonimo visto nei primi due capitoli della serie, continua ad essere una certezza. Se da un lato il guerriero messicano non è certo tra i personaggi più semplici da utilizzare, la bellezza della sua caratterizzazione unita alla spettacolarità del suo parco mosse che lo rende un pericoloso avversario sono motivi più che sufficienti per spingere i fan di Tekken di lunga data a sceglierlo come loro principale beniamino.

Nina Williams

Siamo davanti a un altro dei personaggi più simbolici della storia di Tekken, presente in praticamente ogni singolo gioco del brand sin dalle sue origini nell'ormai lontano 1994. Nina Williams è tra le combattenti più veloci, letali e pericolose del roster, ed anche in Tekken 8 punta a mettere in risalto le sue qualità. Il suo parco mosse è stato inoltre rinnovato per permetterle anche di implementare l'utilizzo di armi da fuoco, rendendola così una minaccia ancora più insidiosa rispetto al passato.

Paul Phoenix

Come Nina, anche Paul Phoenix è sempre stato presente in praticamente ogni Tekken esistente, ed anche nell'ottavo gioco principale l'autoproclamatosi uomo più forte dell'universo si dimostra un personaggio tra i più devastanti in circolazione. Paul fa della forza bruta e dei suoi colpi tanto pesanti quanto potenti i suoi cavalli di battaglia, e in Tekken 8 ha tutte le carte in regola per mettere al tappeto anche il rivale più coriaceo. Se già lo avete amato in tutte le sue precedenti comparse, Paul non vi deluderà nemmeno stavolta.

