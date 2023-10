I 5 menù principali più belli nei videogiochi: originali, evocativi e spettacolari

Si sa, la prima impressione è sempre importante: spesso è prezioso per lasciar intravedere le proprie grandi qualità da scoprire un poco alla volta, passo dopo passo. In ambito videoludico quel primo impatto può arrivare già dal menù principale, che se curato a dovere potrebbe aumentare ancora di più la curiosità dei giocatori.

Di seguito vi citiamo 5 tra i menù principali più belli mai pensati, che colpiscono subito non solo per il loro stile, ma anche per la loro originalità:

Detroit Become Human

L'avventura narrativa targata Quantic Dream presenta un menù iniziale tra i più particolari ed originali mai visti nell'attuale panorama videoludico. Un'androide di nome Chloe ci accoglie invitandoci a vivere la nostra storia all'interno di Detroit Become Human e di divertirci. Ma Chloe non è un semplice personaggio di contorno limitato alla schermata principale: osserva i nostri progressi e, quando ritorniamo nel menù principale, talvolta ci pone delle domande sulle nostre scelte e sull'evoluzione della storia che stiamo affrontando, prendendo nota delle nostre risposte. Ma è ad avventura conclusa che l'androide ci pone una domanda cruciale la cui risposta potrebbe comportare persino cambiamenti sostanziali al menù stesso. Gli sviluppatori hanno reso quel menù principale una parte integrante della narrativa stessa, rivelandosi così uno dei più affascinanti ed elaborati mai visti. Chissà se Star Wars Eclipse di Quantic Dream presenterà un qualcosa di simile in futuro.

Persona 5

Non sarà magari un campione d'originalità, ma il menù iniziale di Persona 5 è senza dubbio uno dei più spettacolari mai creati. Il merito è soprattutto del sapiente utilizzo dei colori che sembrano dare vita ad un piccolo capolavoro artistico, con i Phantom Thieves interamente dipinti di rosso all'interno di una metropolitana dai toni scuri, creando contrasti evocativi ed un'atmosfera unica. A valorizzare il tutto, un sottofondo musicale azzeccato che trasmette subito l'idea di quanto grande, coinvolgente e sorprendere è il JRPG firmato Atlus. Talvolta per farsi ricordare basta anche un'idea semplice ma efficace, ed il menù di Persona 5 ne è l'esempio perfetto.

Psychonauts

Double Fine, si sa, ha sempre fatto dell'originalità un suo cavallo di battaglia. E Psychonauts è un concentrato di creatività ed un pizzico di follia già dalla sua prima schermata. Il protagonista Raz si muove attraverso un cervello, un diretto richiamo ai temi alla base dell'iconico Platform diretto da Tim Schafer che vede il nostro eroe infiltrarsi nelle menti delle persone che incontra nel tentativo di risolvere i loro problemi. Un'idea piuttosto diversa dal solito che trova espressione anche nel menù di partenza, dandoci subito un assaggio di ciò che ci aspetta all'interno dell'avventura targata Double Fine.

Super Mario 64

Il passaggio di Mario alle tre dimensioni su N64 è stato uno degli eventi più sconvolgenti e rivoluzionari di tutta la storia videoludica: il capolavoro Nintendo ha infatti inventato un nuovo modo di intendere i Platform ed in generale un videogioco, divenendo una fonte d'ispirazione per gli sviluppatori di tutto il mondo. Ma gli scorci della sua magnificenza erano già perfettamente visibili nel menù principale, che ci mette davanti al gigantesco faccione dell'idraulico baffuto consentendoci di interagirci in più modi, ad esempio tirandogli le guance o deformando il suo volto in maniera esilarante. Quella schermata ci dava un chiaro e perfetto esempio delle potenzialità che si potevano raggiungere con il 3D: non poteva esserci inizio migliore per Super Mario 64.

The Legend of Zelda Ocarina of Time

Da sempre i menù iniziali di ogni The Legend of Zelda sono un concentrato di magia e passione, che ti fanno venire subito voglia di iniziare l'avventura e vivere così tutte le meraviglie pensate da Nintendo ad ogni nuovo esponente del brand. A lasciare un segno profondo è stato in particolare Zelda Ocarina of Time, il primo gioco della serie interamente in 3D. Vedere Link correre in sella al suo cavallo (ricordate come si chiama il cavallo di Link in The Legend of Zelda?) ed attraversare le terre di Hyrule con una soave musica di sottofondo è una sequenza impossibile da dimenticare una volta vissuta.