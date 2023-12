5 messaggi segreti nascosti nei videogiochi

A volte gli sviluppatori amano nascondere all'interno dei loro giochi messaggi nascosti tutt'altro che semplici da scoprire, spesso accessibili soltanto tramite hacking o via password e talvolta privi di utilità (si pensi ad esempio al trucco sostanzialmente inutile di Super Mario RPG).

E così, dopo aver scoperto i bug e glitch più tremendi di sempre nei videogiochi, vi raccontiamo di 5 messaggi nascosti in alcuni celebri titoli del passato:

Donkey Kong e l'offerta di lavoro agli hacker

Il leggendario Donkey Kong del 1981 nascondeva al suo interno un messaggio piuttosto buffo e particolare. Se un hacker accedeva al codice sorgente del classico Nintendo poteva imbattersi in un'offerta di lavoro per Ikegami Tsushinki, compagnia produttrice di telecamere professionali che all'epoca collaborava con la Grande N. Insomma, quasi un premio per coloro tanto bravi da riuscire a penetrare nel codice di Donkey Kong.

Gli autori di Rayman che ringraziano amici e familiari

Nella versione originale del primo Rayman pubblicata da Ubi Pictures (oggi Ubisoft Montpellier) su Atari Jaguar nel 1995 (una decina di giorni prima rispetto all'edizione PS1), tramite una password era possibile risalire a dei messaggi scritti dagli sviluppatori ad amici e parenti. C'era chi invitava tutti a Euro Disneyland e chi mandava baci alla propria famiglia. E qualunque arrivò persino a ringraziare Nintendo e Konami per i loro giochi.

Alex Kidd e il pensiero ai bambini

Nella versione giapponese di Alex Kidd in Miracle World di SEGA, attraverso una password era possibile risalire ad una dedica molto particolare. Premendo il tasto "1" per 14 volte sul secondo controller, per poi premere un pulsante qualunque del primo controller durante la schermata finale del gioco, si sbloccava un testo che dedicava il gioco a "Koichi ed Emi", oltre ad augurarsi che "ogni bambino che deve ancora nascere diventi forte e coraggioso come Alex".

The New Tetris e gli insulti agli hacker

The New Tetris è stato sviluppato da H2O Entertainment per Nintendo 64, e sembra che uno dei programmatori, il compianto David Pridie, si sia particolarmente divertito a nascondere al suo interno qualche messaggio piuttosto diretto nei confronti in particolare degli hacker. Entrando all'interno del codice del gioco si viene accolto con un eloquente "via dal nostro codice, sporchi hacker", per poi lasciare spazio ad insulti verso il producer del gioco, considerato "inutile", ed il suo compositore, definito "pigro". Niente male, non c'è che dire.

Tanti auguri a Hollie da Hotel Mario

Hotel Mario è probabilmente uno dei gioco più inconsueti e sconosciuti con protagonista il celebre idraulico baffuto. Anzitutto non è stato sviluppato da Nintendo e, soprattutto, è uscito unicamente sul Philips CD-i. Anche lui, però, contiene dei buffi messaggi ben nascosti: impostando infatti l'orologio interno del CD-i a specifiche date è infatti possibile cambiare la normale schermata "Here We Go!" dell'avventura con un augurio di "Buone Feste". Curiosamente, impostando la data del 17 febbraio, appare invece come testo "E' il compleanno di Hollie", riferimento a Hollie S. Lohff, figlia di uno dei programmatori che ha sottolineato loro quanto fosse strano che Mario non saltasse in un gioco che lo vede protagonista. Da qui, dunque, gli sviluppatori hanno ridato a Mario la sua storica abilità, assente nelle prime fasi di sviluppo. Hollie è stata citata nei titoli di coda per questo suo piccolo, grande contributo.