Le 5 migliori aree segrete dei videogiochi: dalla Grotta Celeste al Mondo Dipinto

Se c'è una cosa che i videogiochi sanno fare molto bene è quello di appagare il nostro senso di scoperta. Non è un caso, dato che moltissimi titoli custodiscono luoghi segreti da scoprire, alcuni dei quali emergono anche a diversi anni di distanza dalla loro uscita.

Non solo solo i giochi ad avere dei segreti, ma spesso anche le console che li ospitano. Ci sono, ad esempio, diversi segreti e trucchi della PlayStation 1 che a suo tempo passarono inosservati. Ma quali sono le 5 migliori aree segrete nel mondo videoludico? Ecco i nostri.

Mondo Dipinto di Ariamis Dark Souls

La serie di Dark Souls ha temprato i suoi giocatori con una ferrea disciplina all'insegna di un unico mantra: l'impegno viene ripagato. Questo non vale soltanto per i potenti nemici che si incontrano, ma anche per le aree da esplorare, che sono notoriamente ricche di segreti. Nel primo titolo del franchise (e anche in Dark Souls Remastered), una delle più amate location - nonché una delle meglio nascoste - è indubbiamente il Mondo Dipinto di Ariamis. Per accedervi, dovremo prima ritrovare la Bambola insolita e poi portarla presso un dipinto che alberga ad Anor Londo. E il gioco, naturalmente, non dà alcun indizio a questo riguardo.

Grotta Celeste Pokémon Rosso, Blu e Giallo

La Grotta Celeste, anche detta Grotta Ignota, è uno dei segreti più noti della serie Pokémon. Posizionata in bella vista già nelle prime fasi del gioco, dovremo attendere un bel po' prima di poterla visitare, anche se il gioco si guarda bene dal dirci quando. Questa grotta nascosta, infatti, può essere varcata soltanto dopo essere diventati dei Campioni della Lega Pokémon. Soltanto a quel punto, infatti, sarà possibile avventurarsi nella caverna e provare a catturare un pokémon estremamente raro: il mitico Mewtwo. Con la speranza di aver conservato la Master Ball, possibilmente.

Castello rovesciato Castlevania Symphony of the Night

Tra i segreti più memorabili della storia dei videogame non si può non citare il Castello rovesciato di Castlevania: Symphony of the Night, una versione capovolta del castello di Dracula. Per poterlo scoprire, bisognava battere Richter Belmont e, anziché scegliere di ucciderlo, dargli la possibilità di tornare buono. Per poter fare questo tipo di scelta, però, era necessario acquisire due anelli per sbloccare gli Holy Glasses, che davano al giocatore la possibilità di sconfiggere Ritcher in modo alternativo e di sbloccare questa location dalle fattezze assolutamente uniche.

Abisso tra le Radici Elden Ring

Elden Ring è costellato di segreti che il gioco custodisce gelosamente, chicche per le quali non ci sono grossi indizi ma che possono rivelarci sentieri nascosti, bottino da depredare o dungeon minori tutti da scoprire. Tra questi, l'area segreta più iconica è probabilmente l'Abisso tra le Radici.

Si tratta di una località suggestiva ma impegnativa da scoprire e attraversare. Ognuno dei percorsi che conduce a questo luogo ospita boss famelici da affrontare in aree piuttosto buie. Tuttavia, quando la strada sarà sgombra di ostilità, esplorare l'abisso sarà estremamente soddisfacente.

Giardino segreto Shadow of the Colossus

Il Giardino segreto è un'area che Shadow of the Colossus non esita a mostrare ai giocatori nella sua fase finale. Saranno gli stessi protagonisti a guardare in direzione di questo luogo incantevole, ma apparentemente intoccabile e inesplorabile in modo convenzionale. Quello che il gioco non rivela, infatti, è che bisogna arrampicarsi sul giardino per raggiungere il giardino segreto. Fatto ciò, potremo immergere il nostro sguardo nella bellezza di questo luogo e scoprire animali mai visti prima.