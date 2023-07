Le 5 migliori armi segrete da trovare nei videogiochi, e che potenza!

Ogni guerriero ha bisogno della propria arma distintiva per compiere la propria impresa, ma i videogiochi ci hanno insegnato che l’arma con cui si parte, per quanto iconica possa essere, non è mai la più forte. Che si tratti di uno scettro o di una spada, ce n’è sempre uno nascosto dove meno ce lo aspetteremmo.

Naturalmente, mettere le mani su un’arma segreta richiede non soltanto un certo fiuto per l’esplorazione, ma anche un certo coraggio, perché a una grande ricompensa deve corrispondere un grande rischio, o perlomeno un grande impegno. Dopo aver analizzato le 5 migliori aree segrete dei videogiochi, ecco, secondo noi, le 5 armi segrete più belle da trovare nei videogiochi.

Ray Gun: Call of Duty World at War

La Ray Gun è forse una delle armi segrete più conosciute nel mondo videoludico, o almeno tra i numerosi fan della fortunata serie di Call of Duty. Appare in ogni mappa di Call of Duty: Zombies come possibile premio della Mystery Box ed è considerata una delle armi, se non l’arma, migliore che si può ricevere. Oltre che tentare la sorte, è possibile aggiudicarsi questo gran bel pezzo di equipaggiamento anche tramite la missione “Little Resistance”, fermandosi in corrispondenza di tre specifiche pozze sulla spiaggia. Una volta in arsenale, garantisce munizioni infinite, elevata precisione e ottima capacità di fuoco.

Scarab Gun: Halo 2

La Scarab Gun a vedersi ha le sembianze di un comune fucile al plasma, ma in verità possiede proprietà ben più speciali rispetto a quello che non si direbbe a un primo sguardo. Quest’arma di Halo 2 si cela nella Metropoli, ma metterci le mani sopra non è impresa da poco. Bisognerà letteralmente crearsi un varco nei cieli, ma il giocatore sarà ricompensato con un’arma che non si surriscalda mai, che può ripulire aree intere in pochi secondi e che primeggia su tutte le altre.

Light Saber: Ico

Ico è un gioco action-adventure per Playstation 2 dalla grafica e dall’atmosfera medievaleggianti e dal design minimalista. Nonostante la “filosofia sottrattiva” che contraddistingue questo platform tridimensionale con prospettiva in terza persona, c’è qualcosa che il gioco non si è fatto mancare: una Light Saber. Questa spada laser, nota anche come Shining Sword, è in tutto e per tutto identica all’arma distintiva di Star Wars, persino nel ronzio che emette quando viene sfoderata, ed è in grado di arrecare ingenti danni agli avversari, oltre ad avere un’ampia gittata.

Excalibur II: Final Fantasy IX

La Excalibur II è una delle armi più conosciute all’interno dell’universo di Final Fantasy. Si tratta dell’arma finale di Steiner, ma in pochi sono riusciti ad ottenerla. Per ottenere questa preziosissima lama, infatti, Final Fantasy IX sfida il giocatore in una corsa contro il tempo. Ebbene sì, la spada compare nel dungeon finale soltanto se il giocatore riesce ad arrivare in loco con meno di 12 ore di gioco all’attivo. Si tratta di un’impresa piuttosto titanica, che richiede un certo studio degli itinerari, anche se è stata semplificata nelle nuove versioni del gioco.

Per fortuna, l’arma di per sé non è necessaria per rendere Steiner il miglior combattente del gruppo, si tratta solo di un traguardo più che altro personale. A dispetto di ciò, Steiner è anche uno dei personaggi che più riesce a creare i momenti più divertenti in Final Fantasy 9.

Spada del Grande Goron: Zelda Ocarina of Time

Si sa: la Spada Suprema di Link è immancabile, iconica, imperdibile e ha la reputazione di essere la più potente nel Regno di Hyrule. Reperirla nei giochi della serie The Legend of Zelda è quasi una necessità, eppure ne esiste una migliore e altrettanto iconica: la Spada del Grande Goron. In The Legend of Zelda: Ocarina of Time, è possibile ottenere quest’arma attraverso una quest speciale che richiede al giocatore di trasportare diversi oggetti in giro per il mondo fino a ottenerla in ricompensa per il duro lavoro svolto. E manda a segno il doppio dei danni della Master Sword, anche se non consente di equipaggiare uno scudo.