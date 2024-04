Le 5 migliori console retro per divertirsi come negli anni '80 e '90

Siete in cerca di vecchie emozioni? Benissimo, siete capitati nel posto giusto! Grazie a questo retro console sarete in grado di rimettere le mani sui migliori videogiochi degli anni '80 e '90 che vi hanno accompagnato a casa e in sala giochi negli anni d'oro della vostra gioventù.

ATARI Flashback 12 Gold

IN VENDITA SU AMAZONRiproduzione della storica console Atari VCS 2600, questa retro console include due paddle, due joystick con levetta e pulsante e ben 130 giochi preinstallati tra cui Air-Sea Battle, Asteroids, Backgammon, Basketball, Battlezone, Bowling, Canyon Bomber, Centipede, Championship Soccer, Circus Atari e Combat.

Evercade EXP

IN VENDITA SU AMAZONConsole portatile con schermo a colori IPS 800x400 pixel e la completa compatibilità con le oltre 30 cartucce di Evercade. La confezione include la cartuccia Irem Arcade 1 con sei giochi oltre 18 classici Capcom preinstallati: 1942, 1943, 1944 The Loop Master, Bionic Commando, Captain Commando, Commando, Final Fight, Forgotten Worlds, Ghouls ‘n Ghosts, Legendary Wings, MERCS, Street Fighter II’ Hyper Fighting, Strider, Vulgus, Mega Man, Mega Man 2, Mega Man X, Breath of Fire.

Retro Station

IN VENDITA SU AMAZONUna vera sala giochi retro con schermo LCD con diagonale 20 centimetri in 4:3 con risoluzione 1024x768 e possibilità di collegarsi alla TV tramite cavo HDMI. Include 10 giochi Capcom preinstallati tra cui Mega Man The Power Battle, Mega Man 2 The Power Fighters, Mega Man X, Street Fighter II, Super Street Fighter II e Super Puzzle Fighter II Turbo.

Mini Arcade Retro

IN VENDITA SU AMAZONFino a 250 giochi preinstallati in un micro cabinato dalle dimensioni ridottissime (15cm x 9cm x 8,8cm) con schermo da 2.5 pollici retroilluminato. Funziona con tre pile AA capaci di assicurare fino a 4 ore di autonomia.

Neo Geo Arcade Stick PRO

IN VENDITA SU AMAZONUn mega controller NEO GEO con levetta e ben otto pulsanti frontali. Non ha uno schermo e deve essere collegato alla TV tramite cavo HDMI, preinstallati ci sono ben 20 giochi SNK tra cui The King of Fighters, The King of Fighters '98, Ninja Master's, The Last Blade 2, Samurai Showdown e World Heroes.

