Le 5 migliori esclusive PlayStation di sempre

Mentre gli appassionati di console Sony guardano al futuro e ai tanti annunci del PlayStation Showcase, ripercorriamo idealmente la storia dei videogiochi first party del colosso tecnologico giapponese stilando la classifica delle cinque migliori esclusive di sempre delle piattaforme PlayStation.

Dal lancio della prima console PlayStation ad oggi, la divisione videoludica di Sony ha saputo scrivere alcune delle pagine più importanti dell'industria dell'intrattenimento proprio grazie alle esclusive first party.

Nel corso degli anni, la macchina produttiva e creativa dei PlayStation Studios è riuscita a sfornare un numero sempre maggiore di titoli con cui impreziosire la ludoteca delle piattaforme Sony, dapprima coltivando la propria vena più originale con IP inedite per poi cementare il legame con la community attraverso sequel, remaster, reboot e porting di serie e proprietà intellettuali dal successo planetario.

Consapevoli dell'impossibilità di sintetizzare in poche righe lo sconfinato caleidoscopio di giudizi, pareri e sentimenti che legano ogni fan PlayStation alle proprie serie preferite, proviamo allora a stilare l'elenco delle migliori esclusive di sempre delle console PlayStation partendo da un parametro oggettivo, ovvero la media voto delle recensioni internazionali.

Migliori esclusive PlayStation di sempre (dati aggiornati a giugno 2023)

96 - Gran Turismo (1998, PS1) - Uncharted 2 Among Thieves (2009, PS3)

96 - Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001, PlayStation 2)

95 - LittleBigPlanet (2008, PlayStation 3)

95 - The Last of Us (2013, PlayStation 3)

94 - God of War (2005, PS2) - God of War (2018, PS4) - God of War Ragnarok (2022, PS4/PS5)

In base alla media voto dei giudizi della stampa internazionale, il titolo di esclusiva PlayStation migliore di sempre spetta sia al primo capitolo di Gran Turismo che ad Uncharted 2 Among Thieves, oltre a Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty che, però, non è stato sviluppato da una software house interna a Sony.

Rimanendo nell'ambito delle esclusive first party, è poi impossibile non citare il 95 su 100 di LittleBigPlanet e The Last of Us e l'altrettanto eccezionale media voto di 94 su 100 del primo capitolo di God of War, del reboot del 2018 diretto da Cory Barlog e del sequel God of War Ragnarok lanciato nel 2022 su PS4 e PlayStation 5. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sulle somiglianze e differenze tra il mito greco e norreno di God of War.