Le 5 migliori esclusive PS3: un gioco Naughty Dog è il più bello di tutti

PlayStation 3 ha offerto numerose esclusive di spessore nel corso del suo ciclo vitale. Sulla terza console casalinga Sony sono arrivate produzioni first-party imperdibile, autentiche killer application che non potevano mancare nella collezione di ogni possessore della celebre piattaforma.

Abbiamo già visto qual è il miglior gioco PS3 mai realizzato calcolando l'intera softeca comprensiva di titoli multipiattaforma, adesso invece scopriamo quali sono considerate le 5 migliori esclusive PS3 (al momento della pubblicazione) partendo dalle medie voto disponibili su Metacritic:

5 - Uncharted 3 L'Inganno di Drake

E' su PS3 che hanno avuto inizio le avventure di Nathan Drake. Naughty Dog ha dato vita ad una serie che ha lasciato un segno profondo del suo passaggio, ed Uncharted 3 L'Inganno di Drake ha chiuso con il botto la trilogia originale. Ripartendo dalle solide fondamenta ludiche dei predecessori, Uncharted 3 stupisce con un comparto audiovisivo tra i migliori mai offerti dalla console e la consueta storia coinvolgente fatta di grandi scoperte, rapporti tra personaggi, scenari evocativi e pure un pizzico di epicità che non gusta. Metacritic parla chiaro: 92 di media per il terzo capitolo. Non abbastanza, però, per superare l'immenso predecessore.

4 - Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots

L'epica ed emozionante conclusione della storia di Solid Snake, nonché uno dei più importanti videogiochi mai realizzati da Hideo Kojima nel corso della sua lunga carriera. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots ha ridefinito il concetto di videogioco di stampo cinematografico ed ha saputo conquistare i cuori di milioni di giocatori rimasti stregati da un gameplay ancora più profondo rispetto al passato e dai numerosi colpi di genio con cui l'iconico game designer ha condito l'intera produzione. Il titolo Konami ha conquistato un metascore di 94, confermandosi uno dei giochi più belli della sua generazione. E si parli con insistenza della sua inclusione tra i giochi della Metal Gear Solid Master Collection Vol 2, ancora oggi Guns of the Patriots può essere giocato solo su PS3, non avevo avuto nessuna riedizione negli anni successivi.

3 - The Last of Us

A Naughty Dog non bastava aver raggiunto grandi risultati con la serie di Uncharted su PS3, ed ecco quindi che lo studio californiano stupisce di nuovo il mondo con uno dei giochi più importanti dell'ultimo decennio ed oltre. The Last of Us è il coronamento del percorso dei "cagnacci" sulla terza console Sony, un Action/Adventure a tinte horror il cui impatto è talmente grande da renderlo un vero e proprio fenomeno di culto, trasformato nel 2023 anche in una serie tv di successo. Il viaggio di Joel ed Ellie attraverso gli Stati Uniti devastati dall'epidemia di Cordyceps è un concentrato di emozioni e momenti indimenticabili, quanto basta per raggiungere su Metacritic un eccezionale 95 ad ulteriore prova delle sue enormi qualità.

2 - LittleBigPlanet

Un po' a sorpresa è proprio il simpatico Platform di Media Molecule ad imporsi tra le migliori esclusive PS3 mai pubblicate. Questo perché siamo davanti ad uno dei giochi più originali e creativi mai offerti dal suo genere di appartenenza: non solo LittleBigPlanet offre un'avventura piena di stage sempre più elaborati e sorprendenti, ma a fare la differenza è il potente editor di livelli che permette ai giocatori di potersi letteralmente sbizzarrire con la propria fantasia per dare vita a sfide nuove di zecca con le quali intrattenere l'intera community online. Il tutto senza dimenticare la possibilità di giocare fino a 4 giocatori contemporaneamente, portando il divertimento alle stelle. Ecco spiegato il perché del 95 su Metacritic.

1 - Uncharted 2 Il Covo dei Ladri

Se l'originale ed apprezzabile Uncharted Drake's Fortune lasciava intravedere un grande potenziale al netto di qualche ingenuità, è con Uncharted 2 Il Covo dei Ladri che la serie Naughty Dog esplode definitivamente in tutto il suo splendore. Il secondo gioco della serie riprende le basi gettate dal precedente episodio e le eleva all'ennesima potenza: storia e personaggi più caratterizzati, azione più variegata, maggior longevità, un armamentario ancora più vasto ed un balzo tecnico in avanti impressionante. Insomma, in soli due anni gli sviluppatori sono riusciti ad elevare ogni singolo elemento del gioco originale fino a trasformarlo in un vero e proprio capolavoro da 96 di metascore. Un risultato eccellente che mai nessun'altra esclusiva PS3 è riuscita a raggiungere.