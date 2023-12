I 5 migliori giochi di azione e avventura del 2023: Zelda batte tutti

La categoria giochi d'azione e avventura è decisamente affollata nel 2023, sono tanti i giochi appartenenti a questo genere usciti negli ultimi dodici mesi e capaci di distinguersi per le ottime qualità. Siete pronti per scoprire qual è il miglior gioco d'azione e avventura del 2023?

Come di consueto, ci siamo basati sul Metascore di Metacritic per stilare la nostra top 5... partiamo dalla prima posizione, saldamente occupata da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

1 - The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 96/100

2 - Alan Wake II 94/100

3 - Resident Evil 4 Remake 92/100

4 - Marvel's Spider-Man 2 90/100

5 - Hi-Fi Rush 87/100

Non poteva che essereil titolo che domina la categoria nel 2023. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi con i voti più alti dell'anno, un capolavoro assoluto che prende la formula del precedente Breath of the Wild e la espande, migliorando il predecessore sotto ogni aspetto.Impossibile non attribuire a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom il titolo di Alan Wake II ha stupito tutti per un comparto tecnico stratosferico e ovviamente una narrazione di incredibile impatto, come da tradizione per Remedy., con vendite al di sotto delle aspettative, ma non fatevi ingannare perché il sequel di Alan Wake merita assolutamente di essere giocato. Non vi deluderà., nonostante questo Resident Evil 4 guadagna il terzo posto della classifica grazie ad un ottimo lavoro di pulizia e ammodernamento svolto da Capcom.Sulla scia delle riedizioni di RE2 e RE3, anche il quarto episodio della saga presenta un comparto tecnico aggiornato, nuovi contenuti (pur mantenendo fede al gioco originale). Presente anche il DLC Separate Ways con Ada Wong , oltre al supporto per la modalità VR in Realtà Virtuale.Un gioco sicuramente solido, penalizzato però dalla stretta somiglianza con il primo Marvel's Spider-Man. Certo le novità non mancano,e il cast dei villain è incredibilmente vario.Peccato per un comparto tecnico non sempre all'altezza di PS5 e per un gameplay che non strizza l'occhio all'originalità.Veloce, schizzato, la più grande sorpresa di inizio anno è stata senza dubbio Hi-Fi Rush di Tango Gameworks.Esatto, lo studio autore di The Evil Within e Ghostwire Tokyo cambia genere con questo progetto e presenta un action game frenetico che ricorda i giochi giapponesi dei primi anni 2000..., ed è anche (ovviamente) su Game Pass, pronto per essere scaricato in qualsiasi momento. Per approfondire, ecco la recensione di Hi-Fi Rush