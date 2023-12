I 5 migliori giochi di corse del 2023, da Forza Motorsport a The Crew Motorfest

Il 2023 è stata un'ottima annata per il genere racing, i cui rappresentanti hanno saputo saputo soddisfare un'ampia platea di videogiocatori, che siano essi appassionati di automobili o di moto, di simulazione o arcade, e molto altro. Ma quali sono stati i migliori in assoluto? Ecco i cinque giochi di corse del 2023 meglio valutati su Metacritic.

5. The Crew Motorfest (76)

The Crew Motorfest è riuscito a risollevare le sorti di una IP che sembrava non avere più nulla da dire. Grazie ad un sistema di controllo fieramente arcade (ma ben più rifinito rispetto al passato), un'ampia mappa esplorabile (l'isola di Oʻahu nelle Hawaii) e un buon bilanciamento tra attività casual e competitive, si pone come una buona alternativa per gli estimatori della serie Forza Horizon. Come è lecito attendersi da un gioco di questo tipo, sprizza inoltre una grande passione per i motori e tutto ciò che lo circonda. Leggete la nostra recensione di The Crew Motorfest.

4. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (77)

I ragazzi milanesi di Milestone sono riusciti a riconfermarsi con il buon Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, che ha conservato tutti gli aspetti positivi del titolo di esordio riuscendo a migliorarlo in ogni singola componente, prendendosi il lusso di infilarci anche novità sostanziali in aggiunta a quelle, doverose, di natura contenutistica. La nuova manovra di salto, difatti, aggiunge un ulteriore strato di complessità al già rodato gameplay, ma di questo ve ne parliamo meglio nella recensione di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged.

Milestone per un pelo non ha fatto doppietta in questa Top Five, visto che RIDE 5 ha raccolto un Meta Score pari a 75, che lo certifica come una simulazione motociclistica perfetta per tutti gli appassionati di due ruote.

3. EA Sports WRC (80)

Sotto l'egida di EA Sports, i veterani di Codemasters hanno raccolto l'eredità della serie rallystica per eccellenza donandole lo smalto che merita. EA Sports WRC è un eccellente e promettente nuovo inizio, presentatosi sulla linea di partenza con un'offerta quantitativa e qualitativa equilibrata. Ponendosi in continuità con la serie DiRT Rally, EA Sports WRC offre una carriera stimolante, un parco auto ben rappresentato e un sistema di guida profondo, impegnativo e appagante. Beccatevi anche la nostra recensione di EA Sports WRC.

2. EA Sports F1 23 (82)

Sfuggita a Milestone, la doppietta è invece stata messa a segno da Codemasters, che si prende anche il secondo posto sul podio con l'ottimo EA Sports F1 23. Dopo più di dieci anni impegnati nella Formula 1, i ragazzi inglesi hanno sfornato l'ennesimo, ottimo episodio, caratterizzato da numerosi miglioramenti alla quality of life e sensibili affinamenti al modello di guida e alla fisica delle vetture. La licenza ha portato in dote anche due nuovi circuiti, ossia Las Vegas e Losail. Ne parliamo in maniera ben più approfondita nella recensione di F1 23.

1. Forza Motorsport (84)

Il titolo di miglior gioco di corse dell'anno spetta a Forza Motorsport, che non a caso si è anche accaparrato la statuetta di Best Sports/Racing ai recenti Game Awards 2023. Frutto di un lavoro certosino da parte di Turn 10, che dopo Forza Motorsport 7 ha deciso di rallentare con le uscite per realizzare un videogioco pienamente next-gen, Forza Motorsport ha convinto tutti con la sua vasta offerta contenutistica, una realizzazione tecnica allo stato dell'arte e un sistema di guida affinato, come sempre perfettamente bilanciato tra simulazione pura e arcade. La disponibilità nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal day one rappresenta inoltre la ciliegina sulla torta. Approfondite la sua conoscenza nella recensione di Forza Motorsport.