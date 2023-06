I 5 migliori giochi di Crash Bandicoot da giocare almeno una volta nella vita

Crash Team Rumble è solo l'ultimo gioco (in ordine di tempo) di una saga leggendaria nata nel 1996 su PS1 e che è proseguita con successo fino ai giorni nostri. Ma quali sono i migliori videogiochi di Crash Bandicoot? Eccone 5 da non perdere!

Crash Bandicoot 3 Warped

Da molti ritenuto il miglior Crash Bandicoot di sempre, Crash Bandicoot 3 Warped è probabilmente il miglior gioco di piattaforme mai uscito sulla prima PlayStation. Lanciato alla fine del 1998, Warped chiude col botto la prima trilogia di Crash, presentandosi come un platform ricco di idee, con livelli sempre diversi suddivisi tra sezioni "a piedi", in moto e addirittura in motoscafo... e come dimenticarsi i livelli sottomarini con Crash e Coco armati di arpione? Il gioco di Crash Bandicoot perfetto.

Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back

Il seguito dell'originale Crash Bandicoot migliora quanto di buono fatto nel primo capitolo, ci troviamo di fronte ad un platform che non stravolge la formula del predecessore, pur migliorandola in ogni aspetto. Siamo però lontani dai picchi di Warped, Crash Bandicoot 2 resta però un gioco seminale e assolutamente fondamentale nella storia del personaggio, sicuramente da non perdere.

Crash Team Racing

Siamo nel 1999 e Mario Kart 64 è ancora un gioco popolarissimo, Naughty Dog fa dunque quello che molti altri avevano provato a fare il passato, con tiepidi risultati: realizzare un gioco di corse sui kart per sfidare il colosso Nintendo. Il riscontro è assolutamente positivo e sebbene Crash Team Racing non sia un gioco particolarmente originale, si tratta di un titolo curato sotto ogni aspetto ed estremamente divertente in singolo e in multiplayer. Imperdibile se giocato con gli amici. Per approfondire ecco la nostra recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled.

Crash Bandicoot 4 It's About Time

Dopo il lancio di Crash Bandicoot 3 Warped, la stella di Crash inizia ad appannarsi principalmente a causa di un serie di passaggi di proprietà tra vari editori che non riescono a sfruttare al massimo l'ex mascotte (non ufficiale) di PlayStation. Dopo il grande successo di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Activision lancia Crash Bandicoot 4 It's About Time nel 2020, ben 22 anni dopo Warped arriva dunque il seguito ufficiale di Crash 3, ed è subito successo.

It's About Time riprende molte delle soluzioni ludiche del terzo episodio della serie, rinnovando però il comparto estetico e aggiungendo alcune nuove meccaniche di gameplay. Promosso, ma Crash 3 resta ancora il gioco più bello della serie. Per saperne di più ecco la recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time.

Crash Bandicoot

Nel 1996, Super Mario 64 cambiò per sempre il modo di concepire i giochi di piattaforme: dai platform 2D o isometrici si passa al 3D per tre dimensioni di puro divertimento. PlayStation però non era abbastanza potente per gestire un gioco complesso come Super Mario 64 e la console Sony aveva disperatamente bisogno di una mascotte, un personaggio simbolo da associare a PS1: per questo nel 1996 nasce Crash Bandicoot, un platform non troppo libero con livelli "su binari" che riscuote però immediatamente enorme successo di pubblico e critica. La nascita di una leggenda.