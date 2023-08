I 5 migliori giochi di Harry Potter: dal Quidditch ad Hogwarts Legacy

Il maghetto più celebre di tutti i tempi non ha lasciato il segno soltanto in ambito letterario e cinematografico, ma ha avuto una lunga carriera anche in ambito videoludico: sono infatti numerosi i giochi di Harry Potter sviluppati nel corso degli anni, dai tie-in dei film fino a prodotti originali che ne hanno espanso il mito.

E se da un lato è vero che molte produzioni pubblicate nel corso del tempo non si sono distinte per qualità particolari, dall'altro non sono mancati titoli pienamente godibili e capaci di regalare diverse ore di sano intrattenimento. Di seguito, dunque, ecco i 5 migliori giochi di Harry Potter mai realizzati finora, caldamente consigliati a tutti i fan del Wizarding World:

Harry Potter e la Camera dei Segreti

Se il videogioco tratto dal primo film si dimostrò un grande successo commerciale a fronte di una qualità non proprio stellare, è con Harry Potter e la Camera dei Segreti che il maghetto inizia a fare sul serio anche con i videogiochi. L'opera tratta dalla seconda pellicola è un netto miglioramento del predecessore un po' in tutti gli aspetti: un miglior sistema di controllo, un gameplay più dinamico e coinvolgente ed una cura in termini di tecnica ed atmosfera ancora più marcata. Per la prima volta i fan si sentono davvero immersi nel mondo di Harry Potter grazie ad un tie-in magari non eccezionale, ma sviluppato con impegno da Electronic Arts.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Dopo i buonissimi risultati de La Camera dei Segreti, EA centra nuovamente l'obiettivo con il terzo episodio, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Pur senza compiere grossi stravolgimenti alla formula di gioco, stavolta oltre ad Harry i giocatori potranno controllare anche Ron Weasley ed Hermione Granger, ciascuno con proprie abilità e magie specifiche che possono quindi essere utilizzate per affrontare combattimenti e rompicapi in modo più dinamico rispetto al passato. In aggiunta, la mappa di gioco è ancora più vasta e permette così di esplorare Hogwarts a fondo come mai prima di questo momento.

Harry Potter: La Coppa del Mondo di Quidditch

Tra i vari spin-off realizzati nel corso del tempo, Harry Potter La Coppa del Mondo di Quidditch è forse uno dei più interessanti in assoluto, con EA che prende il celebre sport dei maghi tanto amato nei libri e nei film costruendoci attorno un gioco intero. Il risultato finale, seppur imperfetto, è piuttosto intrigante: tra partite dal ritmo frenetico, campionati, coppe del mondo e chi più ne ha più ne metta, La Coppa del Mondo di Quidditch si dimostra uno sportivo arcade divertente che rende giustizia all'universo di Harry Potter.

Hogwarts Legacy

Pur non avendo veri e propri collegamenti diretti con Harry Potter, Hogwarts Legacy resta forse la più grande rappresentazione videoludica del Wizarding World finora mai realizzata. Avalanche Software ha dato vita ad un Action/Adventure open world che cattura al meglio le atmosfere del franchise offrendo ai giocatori un'avventura lunga e piena di sfide da affrontare, che permette di esplorare in maniera più approfondita che mai il Castello di Hogwarts così come i suoi dintorni, comprensivi di luoghi iconici e ben noti agli appassionati. La nostra recensione di Hogwarts Legacy vi spiega perché si tratta di un'ottima produzione meritevole di essere giocata.

LEGO Harry Potter Collection

I due giochi di LEGO Harry Potter raccolti in una singola Collection che permette così di vivere sotto forma di mattoncini i sette anni della "vita scolastica" di Hogwarts e tutti gli eventi che Harry ed i suoi amici affrontano nel corso dei vari capitoli della saga. LEGO Harry Potter Collection è un concentrato di giocabilità, leggerezza e coinvolgimento adatto a giocatori di tutte le età, che troveranno nell'opera firmata Traveller's Tales svariate ore d'intrattenimento spensierato ma non per questo banale.

E con la possibilità che Hogwarts Legacy 2 sia già in sviluppo, l'universo di Harry Potter potrebbe avere ancora tanto da dire in ambito videoludico. Ma adesso diteci la vostra: quali pensate siano i migliori giochi mai fatti sul Wizarding World?