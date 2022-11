I 5 migliori giochi horror senza spargimenti di sangue

Il recente annuncio dello sviluppo di ben 4 nuovi giochi di Silent Hill ha prepotentemente riacceso i riflettori su un genere, quello dei titoli horror, che negli ultimi anni ha lasciato un po' da parte la componente psicologica tipica della saga targata Konami per concentrarsi su elementi come jumpscare e violenza diffusa.

Quest'ultima, in particolare, è diventata sempre più protagonista dei videogiochi horror, che in alcuni casi hanno fatto a gara per proporre le situazioni più estreme e raccapriccianti. Nonostante questo, alcuni titoli si sono distinti per la propria capacità di proporre tematiche horror in maniera diversa dal solito, evitando di sfruttare dinamiche squisitamente splatter in favore di una componente più improntata sulla tensione psicologica, l'ansia e sensazioni inquietanti come solitudine e angoscia: ecco quindi i migliori 5 videogiochi horror senza spargimenti di sangue.

Alan Wake

In Alan Wake il protagonista deve cercare di sopravvivere in un mondo che è soggiogato da una serie di misteriose e letali ombre, le quali possono essere dissipate solamente tramite l'utilizzo di una torcia elettrica, in modo da poter poi colpire i nemici che si trovano dietro di esse. Durante l'avventura saranno molti i momenti di paura e tensione, ma il tutto si svolgerà senza alcun tipo di scena esplicitamente violenta. Se volete saperne di più sul gioco vi consigliamo di dare un'occhiata alla recensione di Alan Wake Remastered.

Little Nightmares

Questo titolo potrebbe ad una prima occhiata sembrare piuttosto innocuo: la protagonista è una piccola bambina che si ritrova apparentemente intrappolata in un luogo misterioso, e deve cercare di raggiungerne l'uscita. Le tinte horror, rigorosamente senza scene splatter, sono date dalla presenza di creature spaventose e deformi, che cercheranno di catturare la bambina all'interno dei vari livelli che compongono l'avventura. Per saperne di più ecco la recensione di Little Nightmares.

Layers of Fear

Si tratta di una sorta di walking simulator incentrato sulla narrazione, in cui il protagonista è un artista che soffre di allucinazioni durante la produzione della sua ultima opera. Il terrore indotto ai giocatori si basa quindi sulla continua alterazione della realtà circostante e su una serie di jumpscare di grande effetto.

Five Nights at Freddy's

In questo famosissimo titolo i giocatori impersonano il guardiano notturno di un'inquietante pizzeria, e devono guardarsi le spalle dall'arrivo di alcuni pupazzi e animatronics, mascotte del negozio. Anche in questo caso, dunque, la componente horror si regge sulla capacità del gioco di costruire una forte tensione psicologica, che viene poi sfogata in occasione degli spaventosi jumpscare causati dall'arrivo dei pupazzi.

Pathologic 2

Pathologic 2 rappresenta contemporaneamente un ottimo titolo narrativo e un grande gioco horror. Il protagonista sarà chiamato a risolvere il mistero della morte del padre in una cittadina funestata da una piaga misteriosa. Durante l'avventura i giocatori dovranno prendere decisioni difficili con effetti potenzialmente permanenti e scegliere di chi fidarsi tra le poche persone rimaste. La componente horror si manifesta attraverso un'ambientazione inquietante e la capacità del gioco di mantenere sempre altissimo il lilvello di tensione e ansia.