5 migliori giochi indie imperdibili in uscita nel 2023 e 2024

Sono tantissimi i giochi indie in uscita tra la fine del 2023 e il 2024, tanto che orientarsi in una simile abbondanza non è certo facile. Noi abbiamo scelto cinque giochi indie particolarmente degni di attenzione tra quelli in arrivo nei prossimi mesi: siete d'accordo con la nostra lista? Fateci sapere altri giochi da tenere d'occhio nello spazio commenti qui sotto.

Cocoon - 29 settembre

Cocoon sembra un piccolo gioiello (qui la nostra prova di Cocoon), un gioco con una direzione artistica di grande pregio e un gameplay che ci ha colpito sin dalla prima partita. Un puzzle adventure con complicati enigmi da risolvere, nato dalla mente di Jeppe Carlsen, già autore del gameplay di Limbo e Inside. Cocoon esce a fine settembre su PC, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

The Plucky Squire - 2023

Un action adventure dallo stile unico (il tocco di Devolver Digital è palese) con una grafica mista 2D e 3D e un gameplay ibrido tra azione, platform, avventura e gioco di ruolo. Variopinto, originale e scanzonato, The Plucky Squire è un gioco realizzato con amore infinito, il lancio è previsto nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Another Crab's Treasure - 2024

Il Soulslike che non ti aspetti, ambientato nelle profondità dell'oceano con protagonista un granchio armato fino ai denti. Davvero, non stiamo scherzando: ci troviamo di fronte ad uno dei giochi indie più interessanti tra quelli in uscita nel prossimo anno (come testimoniato nella nostra prova di Another Crab's Trasure), un Souls con tante armi, boss agguerritissimi e ambientazioni sottomarine di grande impatto. Certo il gameplay sembra aver bisogno di qualche ritocco ma manca ancora parecchio all'uscita e c'è tutto il tempo di migliorare questo aspetto della produzione.

G.I. Joe Wrath of Cobra - 2024

All'attacco G.I. Joe! G.I. Joe Wrath of Cobra è un picchiaduro a scorrimento 2D in Pixel Art basato sulla serie TV degli anni '80 A Real American Hero, un pilastro dell'animazione dell'epoca e vero cult del decennio insieme a He-Man and the Masters of the Universe, Transformers e Tartarughe Ninja. G.I. Joe Wrath of Cobra riprende lo stile di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge presentandosi come un picchiaduro bidimensionale stile Streets of Rage e Final Fight, dove i giocatori saranno chiamati a guidare gli impavidi soldati d'elite G.I. Joe in una nuova battaglia contro la perfida organizzazione Cobra, aiutata dal trafficante d'armi Destro. Gli amanti del genere, e dei cartoon anni '80, ne andranno pazzi. In arrivo all'inizio del 2024 su PC e Switch.

Hollow Knight Silksong - TBA

Hollow Knight Silksong è ancora disperso dopo anni dal primo annuncio. Atteso (dopo numerosi rinvii) per la prima metà del 2023 e poi rinviato nuovamente, Hollow Knight Silksong è ora privo di una data di uscita, con Team Cherry che ha chiesto ai giocatori di avere pazienza, il tempo extra servirà allo studio per realizzare la propria visione del progetto, senza compromessi di alcun tipo. La prima volta che abbiamo parlato di Silksong su queste pagine era il 2019, il sequel di Hollow Knight (uno dei Metroidvania di maggior successo degli ultimi anni) ha ottenuto sin da subito la luce dei riflettori, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora per poterci giocare. Noi speriamo di vederlo entro la prima metà del 2024.