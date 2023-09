I 5 migliori giochi Konami di sempre: Silent Hill 2 è davvero insuperabile?

Konami ha rappresentato per decenni un publisher di culto grazie ai tanti giochi di successo pubblicati negli anni '80, 90, e nei primi anni 2000, titoli che hanno contribuito a scrivere la storia dei videogiochi. Ma quali sono i 5 giochi Konami più belli di sempre?

Abbiamo provato a stilare una top 5 dei migliori giochi di Konami, tenendo fuori i giochi sportivi (PES, ISS Pro ma anche i tanti giochi di baseball usciti in Giappone), i giochi della serie Dance Dance e le produzioni rimaste confinate al mercato giapponese. Siete pronti? Iniziamo.

1 - Silent Hill 2

Silent Hill 2 è per molti il punto massimo mai raggiunto dalla produzione di casa Konami, un gioco assolutamente ispirato e di altissimo profilo, un horror di alta qualità come raramente se ne sono visti (sopratutto all'epoca). Un gioco capace di restare impresso nell'immaginario collettivo grazie ad un gameplay quasi perfetto e ad un design dei mostri davvero spaventoso. Aspettiamo con ansia notizie su Silent Hill 2 Remake, annunciato nel 2022 e poi scomparso dai radar.

2 - Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Per Snake Eater vale in parte lo stesso discorso fatto per Silent Hill 2, ci troviamo sicuramente all'apice della qualità per quanto riguarda i giochi Konami e in generale i videogiochi della prima metà degli anni 2000. Per molti, Snake Eater è inferiore rispetto a Metal Gear Solid e MGS 2 Sons of Liberty ma sono in tanti ad amare il terzo capitolo della saga di Hideo Kojima, un gioco forse non originale come i due predecessori ma ricchissimo di colpi di scena e con un comparto tecnico ancora più curato. Snake Eater tornerà presto sui nostri schermi con il remake Metal Gear Solid Snake Eater Delta.

3 - Castlevania Symphony of the Night

La serie Castlevania aveva riscosso grande successo negli anni '80 e nei primi anni '90 grazie ad una serie di action platform 2D usciti su varie piattaforme, dal NES al PC Engine. Nel 1997 esce Symphony of the Night, l'apice della serie Castlevania secondo molti critici, ed effettivamente eletto da più parti non solo come il miglior Castlevania di sempre ma anche uno dei migliori giochi 2D della storia e uno dei giochi più belli degli anni '90.

Non è un gioco per tutti, Castlevania Symphony of the Night, all'epoca della sua uscita è stato oscurato in un mondo dominato dai giochi poligonali. Anni dopo, l'avventura di Alucard si prende la sua rivincita diventando un cult assoluto.

4 - Contra III The Alien Wars

Con Contra III The Alien Wars, Konami da vita ad uno sparatutto frenetico dove non c'è un attimo di pausa, con la chicca di due livelli con visuale isometrica, pensati per sfruttare le capacità di rotazione del chip Mode 7 del Super Nintendo. All'epoca della sua uscita, Contra 3 riscosse un grandissimo successo venendo spesso citato tra i migliori giochi mai usciti su SNES insieme a Super Castlevania IV (sempre di casa Konami), Super Mario Kart, Super Mario World e una manciata di altri titoli.

5 - Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time

Alla fine degli anni '80 con la licenza delle Tartarughe Ninja, Konami realizzò un vero colpaccio e numerosi giochi dedicati alle TMNT sono usciti in sala giochi, su console e home computer dell'epoca. Uscito nel 1991, Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time (pubblicato nel 1992 su SNES con il titolo Teenage Mutant Ninja Turtles IV Turtles in Time) è forse il più riuscito in assoluto: il gioco si presenta come un action 2D a scorrimento orizzontale con una varietà di livelli incredibili (si passa dai grattacieli di New York alle fogne, fino a Tecnodromo), tutti i personaggi principali della serie animata e un gameplay semplice e immediato. Semplicemente perfetto.