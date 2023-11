I 5 migliori giochi LEGO mai fatti: da Star Wars ai supereroi Marvel

Il connubio LEGO e videogiochi procede ormai da tanti anni, non solo con prodotti originali: sono stati numerosi i brand celebri riproposti in chiave videoludica sotto forma di mattoncini, offrendo opere interessanti anche per i non fan. Di seguito vi elenchiamo i 5 migliori giochi LEGO mai creati finora.

LEGO City Undercover

Arrivato originariamente in esclusiva Wii U nel 2013 e poi riproposto anche su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, LEGO City Undercover è considerato ancora oggi uno dei migliori giochi LEGO in circolazione. Nei panni del poliziotto Chase McCain i giocatori vivranno un'avventura ricca di azione e con tantissime sfide e collezionabili da raccogliere, nel frattempo che si esplora una città piuttosto variegata e di grandi dimensioni piena di sorprese. Un gioco perfetto per chi vuole godersi un po' di divertimento spensierato e senza troppe pretese.

LEGO Harry Potter Anni 1-4

Il primo episodio della serie tutta dedicata all'iconico maghetto di Hogwarts si rivelò un pregevole successo di critica e pubblico. Ripercorrendo i primi quattro film della saga, i fan di Harry Potter rivivono le sue imprese e le magiche atmosfere del Wizarding World attraverso l'intramontabile fascino dei celebri mattoncini colorati, condendo il tutto con un'avventura piuttosto corposa, che alterna combattimenti, esplorazione e risoluzione di rompicapi in maniera avvincente. Assieme al suo seguito LEGO Harry Potter Years 5-7, il gioco è disponibile anche nella raccolta LEGO Harry Potter Collection, la scelta ideale per chi vuole recuperare in un colpo solo e godersi così la saga completa.

LEGO Marvel Super Heroes

Pubblicato nel 2013, il primo LEGO Marvel Super Heroes ha saputo catturare al meglio l'essenza dei celebri eroi Marvel e l'epicità delle loro avventure, rimaste intatte anche in questa veste inconsueta. Action/Adventure dotato di buon ritmo, con tantissimi personaggi giocabili e con l'umorismo tipico di questo tipo di produzioni, LEGO Marvel Super Heroes è imperdibile per tutti gli appassionati. Il suo seguito del 2017, LEGO Marvel Super Heroes 2, non ha raggiunto gli stessi livelli qualitativi, ma si è comunque dimostrato un altro titolo meritevole di attenzioni. Recuperateli entrambi se ancora non l'avete fatto.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker

Di giochi targati LEGO Star Wars ce ne sono stati tantissimi nel corso degli anni, ma LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker si può considerare l'apice della serie a livello di contenuti, avventure e sfide da affrontare. Attraverso un gioco che ripercorre l'intera serie cinematografica principale, La Saga degli Skywalker si dimostra un avvincente Action/Adventure che rende onore a Star Wars nel miglior modo possibile. Se ancora non siete convinti, la nostra recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker potrebbe farvi cambiare idea.

LEGO The Lord of the Rings

Non poteva certo mancare una reinterpretazione in chiave LEGO de Il Signore degli Anelli, soprattutto se di ottima qualità come si è poi confermato al momento della sua uscita sul mercato nel 2012. LEGO The Lord of the Rings ripercorre gli eventi de La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re mescolando i toni epici delle opere originali con lo stile più leggero e scanzonato dei titoli LEGO, dando vita ad un connubio che si è dimostrato assolutamente efficace. Se siete grandissimi appassionati del brand, allora questo gioco non può assolutamente mancare nella vostra collezione.