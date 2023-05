I 5 migliori giochi di Spider-Man aspettando Marvel's Spider-Man 2

Di videogiochi di Spider-Man ne esistono decine e decine, pubblicati sin dagli anni '80 su console e PC, non tutti però sono meritevoli di attenzione. Molti purtroppo non sono propriamente ben riusciti, altri sono forse un pochino sottotono ma ce ne sono sicuramente tanti che hanno riscosso un enorme successo di pubblico e critica.

Marvel's Spider-Man

Non potevamo non iniziamo con Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, il videogioco sui supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti. Il gioco che, insieme alla trilogia di Batman Arkham, ha cambiato il modo di sviluppare i giochi sui supereroi, non più "banali" tie-in fatti al risparmio ma vere e proprie produzioni AAA di grande richiamo. E se oggi siamo qui ad aspettare la presentazione del seguito, un motivo ci sarà...

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Uscito nel 2020 al lancio di PS5 (ma disponibile anche su PS4 e in seguito pubblicato su PC), Marvel's Spider-Man Miles Morales è più di un semplice DLC. Ci troviamo di fronte ad una nuova esperienza, seppur di durata ridotta rispetto a Marvel's Spider-Man, incentrata sul personaggio di Miles Morales, uno dei più amati dello Spider-Verso. Marvel's Spider-Man Miles Morales è un gioco d'azione brillante e divertente, non particolarmente originale e in parte realizzato riciclando asset e meccaniche del gioco precedente, ma nonostante questo ci troviamo di fronte ad un prodotto assolutamente valido.

Spider-Man

Titolo generico per un gioco che a segnato l'infanzia di molti: parliamo dello Spider-Man di Neversoft, pubblicato da Activision nel 2000 su tutte le principali piattaforme dell'epoca. La versione per PS1 è stata una vera hit ed ha riscosso enorme successo grazie ad un comparto grafico curato e un gameplay a tutta azione. Nel cast troviamo oltre a Spider-Man anche Venom, Gatta Nera, Dottor Octopus, Carnage, Mysterio, Rhino e tutti i personaggi più iconici dei fumetti e delle serie animate.

Spider-Man Shattered Dimensions

Uscito nel 2010, Shattered Dimensions non è un capolavoro assoluto ma riesce a difendersi nel marasma dei tanti giochi dedicati all'Uomo Ragno. Un'avventura in terza persona ricca di segreti, costumi extra da numerose varianti di Spider-Man da sbloccare tra cui Spider-Man Noir, Uomo Ragno 2099 e Ultimate Spider-Man. Il sequel, Edge of Time, è decisamente meno affascinante...

Spider-Man and Venom Maximum Carnage

Unico gioco della lista ad essere uscito su console a 16-bit, Spider-Man and Venom Maximum Carnage è un picchiaduro a scorrimento come tanto andavano di moda all'epoca, in particolare su SNES e Mega Drive. E' possibile vestire sia i panni di Spider-Man che di Venom, purtroppo però non c'è una modalità multiplayer co-op e questo è un vero peccato. Ne esiste un seguito intitolato Venom/Spider-Man Separation Anxiety, ma non ci sentiamo di consigliarvelo.