I 5 migliori giochi Ubisoft di sempre, da Assassin's Creed a Splinter Cell

Anno dopo anno, Ubisoft si è imposta nel panorama videoludico come una delle compagnia più famose ed importanti. Nel bene e nel male tutti i suoi giochi sanno sempre come far parlare di sé, e l'azienda ha dato anche vita a franchise entrati velocemente nell'immaginario collettivo degli appassionati di tutto il mondo.

Ma quali sono i migliori giochi Ubisoft di sempre? Vi citiamo cinque produzioni memorabili che hanno saputo dettare nuove regole nei loro rispettivi generi di appartenenza:

Assassin's Creed II

Anche se l'originale Assassin's Creed si può considerare un titolo ormai storico, è con Assassin's Creed II che il brand ottiene la sua consacrazione definitiva. L'avventura con protagonista il mai dimenticato Ezio Auditore da Firenze ha conquistato i cuori dei giocatori grazie non solo alle importanti migliorie apportate al gameplay del primo gioco, ma anche per una storia e relativi personaggi memorabili oltre a tutto l'intramontabile fascino dell'Italia Rinascimentale. Oggi Assassin's Creed è diventato il brand Ubisoft di punta, sempre pronto ad espandersi attraverso nuovi episodi come Assassin's Creed Mirage in uscita il 5 ottobre 2023.

Far Cry 3

Nonostante i vari consensi ottenuti dai primi due capitoli principali, è Far Cry 3 ad aver raggiunto vette di popolarità mai così alte per la serie. Che sia per lo sconfinato mondo di gioco ricco di missioni, sfide e possibilità, oppure per l'oscuro fascino di un villain ormai simbolico come Vaas Montenegro, il terzo Far Cry ha ottenuto consensi praticamente unanimi di critica e pubblico, imponendosi velocemente come una delle più brillanti produzioni Ubisoft mai create. Azione, esplorazione, un vasto equipaggiamento di gadget ed armi, ed una storia con i suoi colpi di scena ben gestiti sono gli ingredienti principali di un grande successo impossibile da ignorare.

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

Ad Ubisoft va riconosciuto il merito di aver fatto risorgere dalle ceneri la serie di Prince of Persia, ferma ad un punto morto dopo lo scarso successo di Prince of Persia 3D. Ed il ritorno del brand non poteva avere un impatto più forte di così: Prince of Persia Le Sabbie del Tempo si è imposto come uno dei più grandi Action/Adventure dell'epoca a 128-bit, in grado di ottenere grandissimi consensi grazie al suo sapiente mix di azione, rompicapi e fasi Platform condendo il tutto con atmosfere magiche in stile Le Mille e una Notte. Non sorprende dunque che i fan non lo hanno mai dimenticato anche a distanza di 20 anni dal suo esordio sul mercato.

Rayman 2 The Great Escape

Difficile dire quale sia il miglior Rayman mai fatto dato lo splendore generale delle avventura con protagonista la simpatica melanzana antropomorfa. Ma al momento della sua uscita su Nintendo 64 nel 1999 Rayman 2 The Great Escape fu davvero capace di lasciare tutti a bocca aperta: uno dei Platform 3D più brillanti dell'epoca, capace di tenere testa con onore a grandi classici del genere come Super Mario 64 e Banjo-Kazooie, ed ulteriormente perfezionato nei controlli e nei contenuti grazie alle riedizioni successive (quella Dreamcast è forse la migliore tra tutte). Rayman 2 è un prodotto semplicemente eccezionale, così come eccezionali sono stati i suoi successori, Rayman Origins in particolare.

Splinter Cell Chaos Theory

In un periodo in cui la serie di Metal Gear Solid si ergeva a punto di riferimento per gli appassionati dei giochi Stealth, Splinter Cell Chaos Theory si dimostrò la più brillante alternativa all'opera Konami, nonché l'unico gioco capace di tenere totalmente testa alle missioni di Snake. Il terzo episodio della storia di Sam Fisher ha stupito tutti sia grazie ad un comparto audiovisivo superlativo, sia per una struttura delle missioni geniale ed incredibilmente articolata, capace di mettere realmente alla prova tutte le abilità di spionaggio del giocatore con la consapevolezza che il minimo errore può corrispondere ad un sicuro fallimento. La speranza è che il remake di Splinter Cell attualmente in sviluppo possa rendere onore all'intero franchise, magari avvicinandosi proprio ai fasti di Chaos Theory.

Ma di giochi Ubisoft memorabili ne potremmo trovare ancora diversi: da Beyond Good & Evil a Ghost Recon Advanced Warfighter, passando per Child of Light, Valiant Hearts e Mario + Rabbids Sparks of Hope, la compagnia francese ha saputo offrire grandissime produzioni al pubblico. Ora però lo chiediamo anche a voi: quali ritenete siano i migliori titoli Ubisoft di tutti i tempi?