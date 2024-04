I 5 migliori libri sui videogiochi che non possono mancare nella vostra libreria

Volete arricchire la vostra libreria con artbook e libri dedicati al mondo dei videogiochi? Benissimo, contate pure su di noi! Vi segnaliamo cinque volumi che potete comprare su Amazon dedicati ai giochi più famosi e amati di sempre.

The Art of Death Stranding

The Art of The Last of Us Edizione a colori

Il mondo di Cyberpunk 2077 Edizione a colori

Metal Slug The Ultimate History

Super Mario Bros Encyclopedia

(dimensioni 31.12 x 2.79 x 28.19 cm) edito da Titan Books e dedicato alle immagini più evocative del gioco di Hideo Kojima. Il volume ha la copertina rigida, tra i contenuti troviamo concept art del mondo di gioco, dei personaggi e dell'equipaggiamento, non mancano inoltre splendidi bozzetti della matita di Yoji Shinkawa. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Artbook con copertina flessibile,di schizzi preparatori, immagini concept e commenti degli sviluppatori di Naughty Dog, con la consueta qualità dei volumi Dark Horse. Edizione in italiano con pagine a colori. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Da Panini,: un compendio completo con le mappe di Night City, le biografie dei personaggi, gli oggetti e le armi di Cyberpunk 2077.La storia della serie Metal Slug raccolta in un gigantesco libro da oltre 450 pagine con copertina rigida. Illustrazioni originali, concept, commenti degli sviluppatori e tanto altro materiale illustrato sulla celebre saga SNK.. La storia delle origini di Super Mario, le schede di ogni singolo videogioco (fino a Super Mario Odyssey), le biografie dei personaggi e una vasta raccolta di immagini concept e artwork delle copertine. Il libro è in lingua inglese.

