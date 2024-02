Le 5 migliori mod di Palworld: dalla stamina infinita alle migliorie grafiche

State giocando a Palworld su PC? Sappiate allora che, grazie al duro lavoro della community, esistono già tantissime mod che rendono più divertente il survival con meccaniche da Pokémon-like. Scopriamo quali sono le più interessanti tra quelle disponibili.

Always Fast Travel

Se non avete voglia di recarvi presso una delle tante statue sparse in giro per l'Arcipelago ogni volta che dovete utilizzare il viaggio rapido, allora questa è la mod che fa al caso vostro. Come suggerisce lo stesso nome, installare questa mod permette di utilizzare il viaggio rapido di Palworld da qualsiasi punto della mappa: è sufficiente aprire l'apposita schermata mentre si sta esplorando il mondo di gioco e cliccare su una delle destinazioni sbloccate per raggiungerla in un batter d'occhio.

Questo è il link per scaricare la mod:

Remove Flying Stamina Cost e Carry Weight Increase

Abbiamo deciso di proporre insieme due mod di Palworld che influenzano aspetti diversi del gioco ma a conti fatti sono una sorta di cheat. Ci stiamo riferendo a Remove Flying Stamina Cost e Carry Weight Increase, grazie alle quali è possibile aumentare a dismisura il peso massimo trasportabile e rendere infinita la stamina mentre si cavalca un Pal volante. Installando queste due mod, quindi, semplificherete notevolmente il gioco, rendendolo meno frustrante.

Qui sotto trovate i link per il download delle due mod:

Pal Analyzer

Un'altra mod molto utile per i giocatori di Palworld prende il nome di Pal Analyzer. Si tratta di un sistema che consente agli allenatori di posizionare il cursore sui mostri che si aggirano per la mappa al fine di visualizzare a schermo una piccola tabella con tutte le informazioni sul loro conto, così da conoscerne ogni segreto senza dover ricorrere a wiki online o ai menu dedicati ai Pal.

Ecco il link utile per scaricare questa mod:

Faster Breeding

Se invece avete poca pazienza e vi divertite a far riprodurre le creature di Palworld, Faster Breeding è la mod che fa al caso vostro. Installando i file di questa mod, andrete a rendere tutto questo processo più pratico e veloce. Non solo potrete fare in modo che la creazione delle uova impieghi un secondo al posto dei classici 5 minuti, ma avrete anche la possibilità di modificare l'oggetto utile per attivare questo processo, così da utilizzare bacche anziché torte.

Di seguito trovate il link per scaricare la mod:

Enhanced Palworld Visuals

Chi vuole intervenire sull'aspetto grafico di Palworld dovrebbe provare ad installare Enhanced Palworld Visuals, una particolare mod che altera alcune opzioni grafiche del gioco rendendo il colpo d'occhio più gradevole. Grazie a questa mod, infatti, vengono disabilitati alcuni effetti come la nebbia e se ne attivano altri che migliorano la qualità dell'immagine. Ovviamente alcune delle opzioni della mod richiedono un PC in grado di reggere la grafica migliorata.

Questo è il link per il download della mod:

