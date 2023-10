I 5 migliori protagonisti dei videogiochi di sempre: eroi e imprese memorabili

Il mondo dei videogiochi è punteggiato di innumerevoli protagonisti che hanno lasciato un impatto capace di resistere ai segni del tempo. A inconfondibili mascotte come Super Mario e Sonic, che ci accompagnano da anni in mirabolanti avventure, si affiancano personaggi complessi che hanno saputo catturarci con storie memorabili.

Proprio per questo, restringere l’elenco dei migliori protagonisti dei videogiochi non è cosa semplice. Tanti eroi ci hanno insegnato qualcosa sul mondo in cui viviamo, ci hanno aiutato a superare dei momenti difficili o semplicemente hanno compiuto imprese così straordinarie che è stato impossibile dimenticarsi di loro. Ecco cinque dei protagonisti migliori di sempre nei videogiochi.

Solid Snake - Metal Gear Solid

Solid Snake è il personaggio principale della serie di Metal Gear, creata da Hideo Kojima e sviluppata e pubblicata da Konami. Ex berretto verde, è un soldato altamente qualificato per le speciali operazioni di spionaggio in solitaria. Poliglotta e scaltro, le sue gesta gli hanno guadagnato titoli quali "Soldato leggendario", "Eroe leggendario" e "L'uomo che rende possibile l'impossibile". Snake trascorre la propria vita sul campo di battaglia, sedando ogni emozione, ed è ricordato per il suo carisma (qui trovate alcune delle frasi più epiche di Solid Snake) e, naturalmente, la sua furtività.

Ellie Williams - The Last of Us

Ellie Williams è una delle protagoniste della saga di The Last of Us, sviluppata da Naughty Dog. Nel primo episodio, è una ragazza di 14 anni che viene scortata da Joel Miller attraverso uno scenario post-apocalittico degli Stati Uniti nel tentativo di creare una cura per un'infezione a cui Ellie è immune. Nel secondo episodio, invece, la ritroviamo diciannovenne e seguiamo la sua storia di vendetta contro Abby. Le due avventure, in cui assistiamo alla crescita di questo personaggio, ci fanno entrare in contatto con una ragazza dalle emozioni sfaccettate, dettate da un universo complesso in cui la sopravvivenza è una priorità assoluta.

Arthur Morgan - Red Dead Redemption 2

Arthur Morgan è il protagonista principale di Red Dead Redemption 2. Dopo aver perso i genitori, Arthur è stato reclutato da ragazzo come un "delinquente selvaggio" da Dutch van der Linde e Hosea Matthews. Considerando i due come il surrogato di una figura paterna, col tempo Arthur è arrivato a far propria la visione di Dutch di una vita vissuta libera dai vincoli della civiltà e dallo stato di diritto.

Amato e apprezzato per la sua lealtà, che è un tema centrale nello sviluppo del suo personaggio durante il gioco, la sua storia è rimasta impressa in ambito videoludico per la profondità della narrativa e il denominatore comune su cui si sviluppa: la redenzione.

Lara Croft - Tomb Raider

Lara Croft, iconica protagonista di Tomb Raider, ha sovvertito lo stereotipo della damigella in pericolo. L'archeologa, nonché ricca avventuriera inglese, si è distinta per le sue imprese e per il suo irresistibile temperamento deciso e smaliziato. Esistono due “versioni” del personaggio di Lara e la trilogia suvivor di Crystal Dynamics esplora anche il lato più umano e vulnerabile della sua personalità. Oltre ai videogiochi, Lara Croft è apparsa anche in film e fumetti, radunando fan da tutto il mondo.

Geralt di Rivia - The Witcher

Geralt di Rivia, noto anche come Gwynbleidd (Lupo Bianco), è un leggendario witcher della Scuola del Lupo. È il protagonista della serie di romanzi The Witcher dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, nonché di The Witcher, la serie di videogiochi sviluppata da CD Projekt RED. Geralt è noto per le sue abilità sovrumane e per la sua professione di witcher. È specializzato nell'uccidere mostri e nello spezzare incantesimi e maledizioni. Le sue vicende, intricate e complesse, si sono fatte ricordare per le numerose emozioni che hanno saputo trasmetterci.